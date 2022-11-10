путін би похвалив: Угорщина відзначилася новими скандальними заявами щодо України

Угорська сторона вкотре обирає вкрай неоднозначну позицію щодо російсько-української війни

Угорщина, котра раніше виправдовувала своє небажання надавати військову допомогу Україні у її протистоянні російському агресору, знову відзначилася новою заявою в контексті традиційної путінської пропаганди: про нібито несамостійність України, підтримку Сполученими Штатами війни та необхідність повернення до переговорів.

Зокрема, під час свого чергового інтерв'ю для йорданського телеканалу, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що замість впровадження санкційних пакетів Європейський союз повинен зосередитися на тому, як вони можуть допомогти встановити остаточний мир у світі. Також він наголосив, що цей мир можна досягнути виключно шляхом дискусій, переговорів.

Водночас, за його словами, станом на сьогоднішній день серед країн ЄС єдиною державою, котра виступає за мир у світі є Угорщина, що є великою проблемою.

"Для американців це легше, ніж для нас, тому що вони знаходяться за океаном, а ми по сусідству. Тому, якщо відбудеться ескалація, то під загрозою опиниться сусідній регіон, а не американці. Але ми єдина країна у Європі, яка не постачає зброю Україні. Ми єдина країна, яка не бере участі у тренувальній місії ЄС для української армії. Тому що ми думаємо, що ці заходи сприятимуть ескалації замість того, щоб принести світ, а ми не хочемо, щоб ця війна наростала. І ми всі знаємо, що це наївна ілюзія, що це будуть українсько-російські переговори, на основі яких війну буде закінчено. Ми всі знаємо, що американсько-російська, скажімо так, дискусія має мати місце", — пояснив він позицію угорської сторони.

Крім того, Сійярто додав, що ЄС потрібен справжній лідер, як експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І якщо він був на місці нинішнього лідера Джо Байдена, то російсько-українська війна, ймовірніше за все, взагалі не розв'язалася б.

"І я також дозволю собі сказати, що нам потрібен справжній лідер, і якби президент Трамп виграв вибори, то ця війна, можливо, не спалахнула б", — підсумував очільник угорського відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Угорщина, котра на систематичній основі підіграє російській владі, виступила проти виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.