Угорщина зібралася качати російську нафту в ще одну європейську країну, використовуючи Україну

Сербія може отримати російську нафту через Угорщину

Угорщина домовилася з Сербією про будівництво трубопроводу, через який йтиме прокачування сирої нафти з росії.

Про плани реалізації такого проєкту повідомило видання Reuters. Зазначається, що країни домовилися про створення труби, через яку нафта російської марки Urals подаватиметься нафтопроводом "Дружба" до Сербії.

Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач у своєму Твіттері повідомив, що цей нафтопровід дозволить забезпечувати Сербію російською нафтою альтернативним маршрутом. Зараз країна отримує її через нафтопровід JANAF з Хорватії, однак у разі введення ембарго ЄС подальші поставки будуть поставлені під сумнів.

Південна гілка нафтопроводу "Дружба" проходить із Білорусі до України, де потім поділяється на відгалуження, що ведуть до Чехії та Словаччини, а також до Угорщини. Для трьох країн він тривалий час був основним джерелом нафти.

У Сербії існує лише одна нафтова компанія NIS, проте її контрольний пакет акцій перебуває у володінні "Газпрому". Хоч країна дуже залежить від постачання з росії, але нещодавно президент Олександр Вучич заявляв, що готовий від них відмовитися і дотримуватись санкційних заходів проти кремля. Як альтернативу там Белград розглядав можливість купівлі нафти в Іраку та Венесуелі.

Як повідомлялося раніше, через повномасштабне російське вторгнення в Україну країни ЄС домовилися про новий пакет санкційних заходів, які включають обмеження цін на нафту для морських поставок російської сирої нафти до третіх країн.