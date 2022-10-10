Венгрия собралась качать российскую нефть в еще одну европейскую страну, используя Украину

Сербия может получить российскую нефть через Венгрию

Венгрия договорилась с Сербией о строительстве трубопровода, через который будет идти прокачка сырой нефти из россии.

О планах реализации такого проекта сообщило издание Reuters. Отмечается, что страны договорились о создании трубы, через которую нефть российской марки Urals будет подаваться по нефтепроводу "Дружба" в Сербию.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своем Твиттер сообщил, что этот нефтепровод позволит снабжать Сербию российской нефтью по альтернативному маршруту. В настоящее время страна получает ее через нефтепровод JANAF из Хорватии, однако в случае введения эмбарго ЕС, дальнейшие поставки будут поставлены под сомнение.

Южная ветка нефтепровода "Дружба" проходит из Беларуси в Украину, где затем разделяется на ответвления, ведущие в Чехию и Словакию, а также в Венгрию. Для трех стран он долгое время являлся основными источником нефти.

В Сербии существует лишь одна нефтяная компания NIS, однако ее контрольный пакет акций находится во владении "Газпрома". Хоть страна очень зависит от поставок из россии, но недавно президент Александр Вучич заявлял, что готов от них отказаться и соблюдать санкционные меры против кремля. В качестве альтернативы там Белград рассматривал возможность покупки нефти в Ираке и Венесуэле.

Как сообщалось ранее, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС договорились о новом пакете санкционных мер, которые включают ограничение цен на нефть для морских поставок российской сырой нефти в третьи страны.