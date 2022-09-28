Новый пакет санкций для россии: чем ЕС хочет наказать страну на этот раз

Еврокомиссия предлагает вводить ограничения еще и против тех, кто помогает россиянам избегать санкций

Незаконные референдумы, которые российские власти и его ставленники проводили на временно оккупированных территориях Украины, не закончатся для страны-агрессора бесследно. Европейская комиссия уже предложила восьмой пакет санкций против россии, который коснется импорта продукции и существенно ударит по бюджету.

Как передает "Европейская правда", санкционный пакет представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге в Брюсселе в среду, 28 сентября.

"На прошлой неделе россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и сменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумов и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил", — заявила она.

Так, в новом пакете ограничений против россии предлагается:

Установить новый запрет на импорт российской продукции, что лишит страну-агрессора доходов в 7,5 млрд евро.

Расширить список продукции, которая не может экспортироваться в рф, в частности, материалов для авиации, электронных компонентов и специфических химических соединений.

Запретить дополнительные услуги для рф и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях.

Ввести предел цен на российскую нефть, что значительно снизит доходы рф с одной стороны, а с другой — будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка.

Кроме того, Европейская комиссия предлагает разработать отдельные санкции для тех лиц, которые помогают российским компаниям обходить ограничения, закупая товары в ЕС, а затем через третьи страны ввозя их в страну, развязавшую войну против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина готовит санкции против российских олигархов и первые фамилии в этом списке уже известны.