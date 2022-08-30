Союзник путина в Европе решил отказаться от российской нефти

Сербия готова закупить нефть у Ирака

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова отказаться от российских энергоносителей и способна найти им замену.

Как сообщает Reuters, Вучич отметил, что в его стране наблюдается достаточно стабильная финансовая ситуация, чтобы обойтись без газа и нефти из россии.

Среди альтернативных источников нефти он назвал Ирак. Кроме того, президент Сербии добавил, что попытается поговорить с представителями Венесуэлы о поставках.

"Мы должны заплатить цену за войну на европейской земле", — сказал Вучич и добавил, что его страна "не требовательна" и готова взять нефть откуда угодно.

Накануне стало известно, что Сербия также готова закупить газ у Азербайджана, а нефть у Китая и Индонезии. Помимо того, там планируют увеличить экспорт угля, для обеспечения топливом своих ТЭС, которые вырабатывают около 70% всего электричества на нужды страны.

Сербия очень завит от российских энергоносителей, однако она также ищет возможности вступить в ЕС, а потому с 1 ноября перестанет получать российскую нефть. Ограничения в частности связаны с введением нового пакета санкций, который ограничит экспорт российской нефти в страны Европейского союза.

Как сообщалось ранее, сфера, которую в россии считали своим основным оружием против остального мира – энергетика, оборачивается против оккупантов. Под санкционными ударами энергетическая сфера рф терпит убытки, а бюджет недосчитывается миллиардов долларов.