Осенний топливный кризис в Украине не за горами? В мире появилась тревожная тенденция

Почему осенью в Украине могут повториться проблемы с топливом

Хотя в настоящий момент ситуация с топливом в Украине не напоминает о недавнем дефиците бензина, все может повториться, поскольку в мире наблюдается тревожная тенденция роста цен на нефть.

Так, в среду, 24 августа, Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:15 составляет $99,75 за баррель, что на $0,47 (0,47%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Об этом сообщает сайт enkorr.ua.

Несмотря на падение цен, на деле цена на нефть в мире в августе снова растет, так в понедельник цена марки нефти Brent составляла 96,48 долларов за баррель, то есть цена "черного золота" в мире снова начинает расти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью Bloomberg, что из-за изменений на нефтяном рынке ОПЕК может сократить добычу нефти, что вызовет новый рост цен на нефть. Последнее в свою очередь отразится на цене бензина во всем мире, а значит и в Украине, которая на — % зависит от импорта топлива.

Управляющий партнер компании AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павел Присяжнюк считает, что уже осенью в Украине может снова усугубиться ситуация с горючим, но причиной этому будет не цена нефти, а рост спроса в странах ЕС из-за уборки урожая.