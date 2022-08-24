Осіння паливна криза в Україні не за горами? У світі виникла тривожна тенденція

Чому восени в Україні можуть повторитися проблеми з паливом

Хоча зараз ситуація з паливом в Україні не нагадує про недавній дефіцит бензину, все може повторитись, оскільки у світі спостерігається тривожна тенденція зростання цін на нафту.

Так, у середу, 24 серпня, Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 складає $99,75 за барель, що на $0,47 (0,47%) нижче за ціну закриття попередньої сесії. Про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Незважаючи на падіння цін, насправді ціна на нафту у світі в серпні знову зростає, тож у понеділок ціна марки нафти Brent становила 96,48 доларів за барель, тобто ціна "чорного золота" у світі знову починає зростати.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман заявив в інтерв’ю Bloomberg, що через зміни на нафтовому ринку ОПЕК може скоротити видобуток нафти, що спричинить нове зростання цін на нафту. Останнє у свою чергу відіб’ється на ціні бензину в усьому світі, а значить і в Україні, яка залежить від імпорту палива.

Керуючий партнер компанії AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павло Присяжнюк вважає, що вже восени в Україні може знову посилитися ситуація з пальним, але причиною цього буде не ціна нафти, а зростання попиту в країнах ЄС через збирання врожаю.