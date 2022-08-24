Україні прогнозують новий виток паливної кризи – чому це може статися

Проблеми з паливом в Україні можуть повторитися вже у вересні

Керуючий партнер компанії AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павло Присяжнюк вважає, що вже восени в Україні може знову погіршитися ситуація з пальним.

Про це експерт заявив в інтерв’ю сайту OBOZREVATEL. Причиною цього він назвав зміну ситуації з потребами у паливі в країнах ЄС.

Присяжнюк прогнозує, що з настанням сезону збору врожаю справи будуть гіршими. Справа в тому, що в країнах ЄС споживання палива у цей період зросте. Для власних потреб задіють у Європі рухомий залізничний склад компаній Євросоюзу. Та й санкції, каже Присяжнюк, дадуть взнаки.

Відмова від споживання російської нафти та перехід на роботу з альтернативними постачальниками призведуть до затримки та обмеження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Євросоюзу.

За словами Павла Присяжнюка, варто розпочати співпрацю зі Словаччиною, Австрією, Угорщиною та країнами Балтії. Важливо також збільшити власний парк бензовозів, а також сконцентрувати зусилля на розширенні партнерських взаємин для збільшення парку залізничних цистерн на території ЄС. Вкрай важливо вжити конкретних кроків для розширення пропускної спроможності пунктів перевалки нафтопродуктів на залізничній інфраструктурі, пояснює фахівець.

Також Присяжнюк бачить шляхи вирішення паливної проблеми, що склалася в Україні в наповненні дизелепроводу з Угорщиною в режимі реверсних поставок і в розширенні співробітництва з постачання нафтопродуктів з країнами Близького Сходу та Перської затоки.

Поки що всупереч побоювання експерта в Україні спостерігається надлишок палива, тож мережі АЗС у боротьбі за споживача пропонують автовласникам дедалі більше знижок та акцій.