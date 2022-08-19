Бонуси та знижки: як мережі АЗС борються з надлишком палива на ринку

Мережі АЗС щосили намагаються продати надлишки палива

На тлі падіння цін на всі види палива в Україні мережі АЗС вирішили залучити покупців різними пільгами і знижками.

Так, як повідомляє сайт enkorr.ua мережі автозаправних станцій підвищують знижки на пальне та нарахування бонусів за заправку, рекламуючи ці нововведення через сторінки компаній у Facebook та мережевих додатках.

Зокрема, в ОККО повідомили, що підвищено Fishback на заправку. Тепер "за кожен літр клієнт отримає за бензин/ДП – 1 грн/л та за автогаз – 50 коп./л.

Пропонує своїм клієнтам до -2 грн/л на всі види пального та мережу АЗС BVS. Проте знижки у мережі диференційовані:

від 10 л – 0,5 грн/л,

від 20 л – 1,00 грн/л,

від 30 л та більше – 1,5 грн/л.

Як зазначають у мережі, є додаткова знижка за каву чи чай – 0,5 грн/л.

Акція діє з 17 по 23 серпня для учасників програми лояльності "Знижок" під час сканування мобільного додатка або картки.

Заправка клієнтів зі знижкою 1,50 грн/л будь-яким видом пального від 20 літрів при покупці чаю чи кави існує ф в мережі АЗС "Автотранс".

На даний момент імпортом палива в Україну займаються понад 350 компаній проти 70 раніше, а обсяги палива, що ввозяться ними, навіть перевищують потреби ринку. Також провалена ініціатива Кабміну щодо повернення акцизів продовжує впливати на ринок у бік зниження цін на ньому.