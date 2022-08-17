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Паливо поки що дорожчати не буде – нардепи не хочуть повертати акциз

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Акциз зростати поки не буде
Акциз зростати поки не буде

Акциз депутати не повернуть — чи подешевшає паливо

У неділю, 14 серпня, на сайті Верховної Ради України з’явився законопроект №7668, ініційований Кабінетом Міністрів України, яким пропонується повернути акцизи на пальне, скасовані у березні.

На думку директора консалтингової компанії "Група А-95" Сергія Куюна, документ виправданий необхідністю збільшити податкові надходження під час війни та загалом був помірним варіантом – лише 100 євро за тонну палива. У результаті завдяки падінню зростання цін на нафту у світі можна було уникнути зростання цін на бензин, дизель і автогаз.

Проте 16 серпня Верховна Рада не підтримала включення законопроекту до порядку денного, за словами нардепа Ярослава Железняка, двічі проваливши голосування. Це говорить про те, що у парламенті просто немає голосів на підтримку закону.

У свою чергу, навіть можливе ухвалення у майбутньому цього закону не загрожує автовласникам зростанням цін на паливо.

Так, за словами директора з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, падіння цін на нафту до 90 доларів за барель дозволить уникнути подорожчання бензину на 3-3,5 гривні за літр, який міг статися у разі повернення акцизу.

"З урахуванням нестачі голосів у парламенті за повернення акцизу, думаю найближчим часом ми можемо не чекати на акциз у 100 євро", — констатує Мельничук.

Але як би не склалося в майбутньому з ціною на бензин, можна заощадити його вже сьогодні, дотримуючись економного швидкісного режиму в 60-80 км на годину.

Теги:
#Бензин #Паливо #АЗС #Ціни на бензин #БРСМ-Нафта