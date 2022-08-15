Економія палива в умовах війни: на якій швидкості авто "їсть" менше

Чим більша швидкість авто — тим більший розхід палива

Систематичне здорожчання палива провокує появу дискусій щодо того, як водіям зекономити, зменшивши розхід бензину або дизеля. На думку досвідчених водіїв, одним зі способів, які допоможуть зменшити витрати є вибір оптимальної швидкості руху.

Як пише видання Ukr.Media, першочергово потрібно визначити, на якій швидкості автомобіль споживає менше всього палива. Для того, аби обрати середнє значення, водієві варто враховувати тип транспортного засобу, його стан і свою манеру водіння.

Вато також відзначити, що, попри тип авто та його розхід, витрати все ж зростатимуть в моменти гальмування і набору швидкості. Саме тому, коли машина рухається по трасі, вона "їсть" набагато менше палива, аніж під час пересування по місту.

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Ще більшим розхід палива стає тоді, коли водій гальмує або розганяється, коли на коробці передач встановлена найменша передача. А ось менше за все бензину або дизеля витрачається у моменти, коли це відбувається на невеликих оборотах і на високій передачі.

Як зекономити пальне

Експерти зазначають, що двигун конкретної автівки призначений для певних швидкостей, температур і оборотів. Зокрема, коли авто стартує у русі на великій швидкості, мотор починає працювати за межею оптимального діапазону, тож, як наслідок, це призводить до великого розходу палива.

Водночас для більш сучасних машин, оптимальною швидкістю, котра споживатиме адекватну кількість рідини є режим у 60-80 кілометрів на годину.

Як показали дослідження, під час збільшення швидкості руху, кількість розходу палива на один кілометр зростає, а саме:

60 миль на годину ( 96 км/год) — на 3%,

— на 3%, 65 миль на годину ( 104,6 км/год ) — на 8%,

) — на 8%, 70 миль на годину ( 112,6 км/год ) — на 17%,

) — на 17%, 75 миль на годину (120,7 км/год) — на 23%.

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