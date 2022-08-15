Экономия топлива в условиях войны: на какой скорости авто "ест" меньше

Чем больше скорость авто — тем больше расход топлива

Систематическое подорожание топлива провоцирует появление дискуссий о том, как водителям сэкономить, уменьшив расход бензина или дизеля. По мнению опытных водителей, одним из способов, которые помогут снизить затраты является выбор оптимальной скорости движения.

Как пишет издание Ukr.Media, в первую очередь нужно определить, на какой скорости автомобиль потребляет меньше всего топлива. Для того чтобы выбрать среднее значение, водителю следует учитывать тип транспортного средства, его состояние и свою манеру вождения.

Стоит отметить, что, несмотря на тип авто, расход все же будет расти в моменты торможения и набора скорости. Именно поэтому, когда машина двигается по трассе, она "ест" гораздо меньше топлива, чем во время передвижения по городу.

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Еще большим расход топлива становится тогда, когда водитель тормозит или разгоняется, когда на коробке установлена наименьшая передача. А вот меньше всего бензина или дизеля тратится в моменты, когда это происходит на небольших оборотах и высокой передаче.

Как сэкономить горючее

Эксперты отмечают, что двигатель конкретного автомобиля предназначен для определенных скоростей, температур и оборотов. В частности, когда авто стартует в движении на большой скорости, мотор начинает работать за пределом оптимального диапазона, поэтому, как следствие, это приводит к большому расходу топлива.

В то же время для более современных машин оптимальной скоростью, потребляющей адекватное количество жидкости является режим в 60-80 километров в час.

Как показали исследования, при увеличении скорости движения количество расхода топлива на один километр растет, а именно:

60 миль в час ( 96 км/ч) — на 3%,

— на 3%, 65 миль в час ( 104,6 км/ч ) — на 8%,

) — на 8%, 70 миль в час ( 112,6 км/ч ) — на 17%,

) — на 17%, 75 миль в час ( 120,7 км/ч ) — на 23%.

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