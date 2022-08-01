Как не уснуть за рулем автомобиля: топ-7 проверенных советов

Бонус – шесть признаков сонливости, которые нельзя игнорировать

Во время длительной поездки за рулем водителя могут ждать не только разные мошенничества. В самый неподходящий момент может навалиться сонливость. А это довольно частая причина ДТП — когда водитель заснул за рулем.

Специалисты медицинского центра Университета Рочестера в США опубликовали список наиболее действенных способов предотвратить засыпание за рулем. Их вышло семь.

Выспитесь перед поездкой. Неприятность состоит в том, что выспаться впрок невозможно, тогда как усталость имеет свойство накапливаться. Вот почему важно иметь полноценный отдых и качественный 8-часовой сон перед длинной дорогой. Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя. Так, во многих странах существуют минимальные дозы, после употребления которых полиция не сочтет водителя нетрезвым и не будет выписывать штраф. Тем не менее, алкоголь усиливает чувство усталости, замедляет реакцию и снижает способность эффективно управлять машиной. По возможности не отправляйтесь на далекое расстояние в одиночестве. Даже если ваш компаньон не умеет водить, он может развлечь вас беседой. А если умеет и вы сможете меняться, то вообще замечательно. Не выезжайте в то время, когда вы обычно спите. Или, по крайней мере, засыпаете. Ваши суточные ритмы могут пересилить вас. Поэтому выбирайте для путешествия свое обычное время бодрости. Следите за своей осанкой – держите голову высоко и не сутультесь. Поддерживайте общий тонус. Делайте перерыв хотя бы раз в два часа. Лучше выбирать для остановки безопасное и многолюдное место и выходить из машины размяться. Две чашки кофеиносодержащего напитка, например кофе, помогут и не уснуть, и не перебрать с этим тонизирующим веществом. Но этот совет подходит только тем, у кого нет противопоказаний против кофеина.

В дополнение к этим приемам, водителям также привели шесть признаков того, что сонливость берет верх и точно пора отдохнуть. Вы можете заснуть, если вы:

не в состоянии вспомнить, как проехали последние несколько километров;

ваши мысли стали блуждать и вы не можете сосредоточиться;

вам трудно на чем-то сфокусироваться и держать глаза открытыми;

вы с трудом держите голову;

начали съезжать со своей полосы или уезжать на обочину;

часто зеваете.

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Заметили хотя бы один из этих симптомов? Остановитесь в безопасном хорошо освещенном месте, заглушите мотор, запритесь изнутри и 15-20 минут поспите. Короткий сон, который еще называют power nap, поможет несколько освежиться и добраться если не до конечной точки, то хотя бы места, где можно полноценно отдохнуть.

Как сообщал Телеграф, перед дальней поездкой стоит проверить и свой автомобиль, существует даже специальный чек-лист из 7 пунктов, который поможет подготовить железного коня наилучшим образом.