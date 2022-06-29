Что нужно проверять в авто перед долгой поездкой: топ-7 нюансов

Водителей в дороге подстерегает много опасностей, стоит минимизировать риски

Украинским водителям и так непросто — высокие цены на топливо, его дефицит, да и вызовы на дорогах стали совсем другими. Все больше водителей вынуждены отправляться в длительные путешествия, часто — в эвакуацию. "Телеграф" продолжает ряд материалов с советами для водителей и от рекомендаций для новичков переходит к теме подготовки авто для длительного путешествия. Список того, что нужно обязательно проверить, может пригодиться как и тем, кто выезжает в такое путешествие впервые, так и опытным водителям.

Портал auto.bigmir.net отмечает, что любой ремонт и даже замена таких расходников как масло и фильтры может стать в дороге проблемой. Для того чтобы начинать дорогу, нужно понимать на какой период вы едете и сколько нужно преодолеть километров.

Что стоит проверить перед выездом

При необходимости и наличии проблем устранить потенциальную угрозу лучше заранее. Проверять стоит не в последние часы перед дорогой, а немного раньше.

Технические жидкости . Проверить нужно уровень и качество жидкостей. В проверке нуждается не только масло и тормозная жидкость, но и жидкости для гидроусилителя руля, омыватель и антифриз.

. Проверить нужно уровень и качество жидкостей. В проверке нуждается не только масло и тормозная жидкость, но и жидкости для гидроусилителя руля, омыватель и антифриз. Колеса . Необходимо осмотреть шины и диски на наличие повреждений.

. Необходимо осмотреть шины и диски на наличие повреждений. Аккумулятор . Если накануне происходили случаи, что утром у машины аккумулятор был севший без явной причины, это может быть признаком дефекта.

. Если накануне происходили случаи, что утром у машины аккумулятор был севший без явной причины, это может быть признаком дефекта. Двигатель. Свечи, катушки зажигания, фильтры — все должно быть в порядке. Но не всегда проверить может сам водитель — может понадобиться помощь специалиста на СТО.

Электрика и световые приборы . Если вы обладатель машины с лампочками с необычным цоколем — лучше захватить с собой пару в дорогу.

. Если вы обладатель машины с лампочками с необычным цоколем — лучше захватить с собой пару в дорогу. Подвеска и тормоза . Объяснять про удобство нормальной езды и риски при неисправных тормозах не стоит, а вот проверить толщину тормозных колодок и дисков не помешает.

. Объяснять про удобство нормальной езды и риски при неисправных тормозах не стоит, а вот проверить толщину тормозных колодок и дисков не помешает. Развал-схождение. Если на машине вы ездите часто, то знаете, что такую регулировку нужно делать регулярно.

Еще одним моментом, который можно проверить может стать система кондиционирования, если она есть в вашем авто. Путешествовать летом приятнее в прохладе.

Ранее "Телеграф" писал, что водителям в Украине стоит быть готовыми отдать больше за автострахование.