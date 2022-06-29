Що потрібно перевіряти в авто перед тривалою поїздкою: топ-7 нюансів

Водіїв у дорозі чатує багато небезпек, варто мінімізувати ризики

Українським водіям і так непросто — високі ціни на паливо, його дефіцит та й виклики на дорогах стали зовсім іншими. Дедалі більше водіїв змушені вирушати у тривалі подорожі, часто – в евакуацію. "Телеграф" продовжує низку матеріалів із порадами для водіїв та від рекомендацій для новачків переходить до теми підготовки авто для тривалої подорожі. Список того, що потрібно обов’язково перевірити, може стати у пригоді як і тим, хто виїжджає в таку подорож вперше, так і досвідченим водіям.

Портал auto.bigmir.net зазначає, що будь-який ремонт і навіть заміна таких розхідників як олія та фільтри може стати у дорозі проблемою. Для того, щоб починати дорогу, потрібно розуміти на який період ви їдете і скільки потрібно подолати кілометрів.

Що варто перевірити перед виїздом

За потреби та наявності проблем усунути потенційну загрозу краще заздалегідь. Перевіряти варто не в останні години перед дорогою, а трохи раніше.

Технічні рідини . Перевірити потрібно рівень та якість рідин. Перевірки потребує не тільки масло і гальмівна рідина, але і рідини для гідропідсилювача керма, омивач і антифриз.

. Перевірити потрібно рівень та якість рідин. Перевірки потребує не тільки масло і гальмівна рідина, але і рідини для гідропідсилювача керма, омивач і антифриз. Колеса . Необхідно оглянути шини та диски на наявність пошкоджень.

. Необхідно оглянути шини та диски на наявність пошкоджень. Акумулятор . Якщо напередодні траплялися випадки, що вранці у машини акумулятор сів без явної причини, це може бути ознакою дефекту.

. Якщо напередодні траплялися випадки, що вранці у машини акумулятор сів без явної причини, це може бути ознакою дефекту. Двигун. Свічки, котушки запалювання, фільтри – все має бути гаразд. Але не завжди може перевірити сам водій — може знадобитися допомога фахівця на СТО.

Електрика та світлові прилади . Якщо ви володар машини з лампочками з незвичайним цоколем — краще захопити пару в дорогу.

. Якщо ви володар машини з лампочками з незвичайним цоколем — краще захопити пару в дорогу. Підвіска та гальма . Пояснювати про зручність нормальної їзди та ризики при несправних гальмах не варто, а ось перевірити товщину гальмівних колодок та дисків не завадить.

. Пояснювати про зручність нормальної їзди та ризики при несправних гальмах не варто, а ось перевірити товщину гальмівних колодок та дисків не завадить. Розвал-сходження. Якщо на машині ви їздите часто, знаєте, що таке регулювання потрібно робити регулярно.

Ще одним моментом, який можна перевірити, може стати система кондиціювання, якщо вона є у вашому авто. Подорожувати влітку приємніше у прохолоді.

Раніше "Телеграф" писав, що водіям в Україні варто бути готовими віддати більше за автострахування.