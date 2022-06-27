Про це не розкажуть в автошколі - шість простих порад для водіїв-новачків

Прості, але дуже важливі речі, про які варто знати кожному власнику авто

Є кілька простих речей, які повинен знати кожний водій, аби керування автотранспортом було комфортним і безпечним. Проте деякі з них вам не розкажуть навіть при проходженні навчання в автошколі. "Телеграф" вирішив поділитися кількома порадами від досвідчених водіїв, адже ці, на перший вигляд незначні тонкощі, допоможуть новачкам у водінні.

Правильна установка дзеркал

Як пише портал "dexpens", якщо дзеркала в автомобілі налаштовані неправильно, утворюється так звана "сліпа зона" — деяка ділянка дороги для водія буде поза зоною видимості. Це загрожує тим, що помітити машину, котра рухається в іншій смузі буде неможливо. Для того, щоб уникнути аварійних ситуацій, дзеркала потрібно налаштувати так, аби ваше авто взагалі не було у них видно. Дозволяється лише видимість невеличкої частини транспортного засобу.

Для того, щоб перевірити відсутність або наявність "сліпої зони", сядьте за кермо і повільно руште назад. Під час проїзду поряд із припаркованим автомобілем, дивіться у дзеркало бокового виду. Після того, як інша машина не буде відображатися в дзеркалі, вам потрібно бачити його бічним зором. Досвідчені водії радять налаштовувати дзеркала лише тоді, коли ви перебуваєте у своїй звичній позі на водійському сидінні.

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Чим допоможе включене світло

Доволі часто буває так, що при сильному морозі авто відмовляється заводитись. Для того, що це зробити, вам необхідно добре розігріти акумулятор. Це можна зробити завдяки включенню світла, радіо або навіть аварійки на недовгий час.

Включення кондиціонера

Навіть у періоди, коли необхідності у кондиціонері немає, його все одно потрібно включати хоча б на короткий проміжок часу. В протилежному разі, трубки почнуть висихати через витікання охолоджуючої рідини.

Дзеркало вночі

Багато, хто не знає, проте дзеркало у салоні має два режими роботи — для нічного бачення і денного. Для того, щоб вам не заважало світло від фар автомобілей, які їдуть позаду, необхідно змінити нахил дзеркала. Потягніть вниз важіль, який знаходиться під дзеркалом і ваші очі скажуть вам "дякую".

Ручне гальмо

Використовувати "ручник" потрібно на постійній основі, аби гальма не переставали працювати. Водночас користуватися ручним гальмом тільки тоді, коли спостерігаються дуже низькі температури, інакше гальмівні колодки можуть примерзнути.

Вивертання коліс

При повороті наліво, пропускаючи зустрічні автомобілі, рекомендується тримати колеса в прямому положенні, не вивертаючи їх заздалегідь. В іншому випадку, якщо в ваш транспортний засіб вріжеться інше авто, вас викине на зустрічну смугу, а там зіткнення вже не уникнути.

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