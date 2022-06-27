Об этом не расскажут в автошколе – шесть простых советов для водителей-новичков

Простые, но очень важные вещи, о которых следует знать каждому владельцу авто

Есть несколько простых вещей, которые должен знать каждый водитель, чтобы езда за рулем была комфортной и безопасной. Однако некоторые из них вам не расскажут даже при прохождении учебы в автошколе. "Телеграф" решил поделиться несколькими советами от опытных водителей, ведь эти, на первый вид незначительные тонкости, помогут новичкам в вождении.

Правильная установка зеркал

Как пишет портал "dexpens", если зеркала в автомобиле настроены неправильно, образуется так называемая "слепая зона" — некоторый участок дороги для водителя будет вне зоны видимости. Это чревато тем, что заметить движущуюся машину в другой полосе будет невозможно. Для того чтобы избежать аварийных ситуаций, зеркала нужно настроить так, чтобы ваше авто в них вообще не было видно. Разрешается только видимость небольшой части транспортного средства.

Для того чтобы проверить отсутствие или наличие "слепой зоны", сядьте за руль и медленно двинетесь назад. Во время проезда рядом с припаркованным автомобилем смотрите в зеркало бокового вида. После того как другая машина не будет отображаться в зеркале, вам нужно видеть его боковым зрением. Опытные водители советуют настраивать зеркала только тогда, когда вы находитесь в своей привычной позе на водительском сиденье.

Читайте также: Категория Транспорт Водителям приготовиться: в Украине подорожает автострахование Страховые компании тоже будут вкладываться в свои выплаты больше

Чем поможет включенный свет

Часто бывает так, что при сильном морозе авто отказывается заводиться. Для того чтобы это сделать, вам необходимо хорошо разогреть аккумулятор. Этого можно добиться благодаря включению света, радио или даже аварийки на короткое время.

Включение кондиционера

Даже в периоды, когда необходимости в кондиционере нет, его все равно нужно включать хотя бы на короткое время. В противном случае трубки начнут высыхать из-за истечения охлаждающей жидкости.

Зеркало ночью

Многие не знают, однако зеркало в салоне имеет два режима работы — для ночного видения и дневного. Для того чтобы вам не мешал свет от едущих сзади фар автомобилей, необходимо изменить наклон зеркала. Потяните вниз рычаг, который находится под зеркалом и ваши глаза скажут вам "спасибо".

Ручной тормоз

Использовать "ручник" нужно на постоянной основе, чтобы тормоза не переставали работать. В то же время, пользоваться ручным тормозом только тогда, когда наблюдаются очень низкие температуры, иначе тормозные колодки могут примерзнуть.

Вывертывание колес

При повороте налево, пропуская встречные автомобили, рекомендуется держать колеса в прямом положении, не выворачивая их заранее. В противном случае, если в ваше транспортное средство врежется другой автомобиль, вас выбросит на встречную полосу, а там столкновения уже не избежать.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие пять советов помогут водителям сэкономить дефицитное топливо во время войны в стране.