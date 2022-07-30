Автоподставы на дороге: три "развода", о которых стоит знать водителю

Водителям стоит быть внимательными, чтобы не нарваться на аферистов

Водителей подстерегает опасность не только угона и воровства из машины, но и встречи с мошенниками на дорогах. Они разными способами могут пытаться выманить деньги у доверчивых автолюбителей.

"Автоблог" рассказал, какие три основные мошеннические схемы используют для обмана водителей. В большинстве случаев проблему решает обращение к правоохранителям.

Автоподстава с псевдо-ДТП

Водитель во время езды слышит удар по кузову, а затем к нему подъезжает машина с разбитым зеркалом. Это может быть обманом и попыткой выманить деньги — ведь второй водитель предлагает быстро "порешать на месте". В такой ситуации рекомендуют настаивать на вызове полиции и оформлении аварии — мошенники в таких случаях, вероятно, отступят.

Сбитый пешеход

Мошенник бросается под колеса медленно едущего авто и потом угрожает водителю ответственностью. В таких случая может помочь вызов полиции и скорой помощи, часто аферисты просто сбегают.

Блокировка дверей и колес

Распространенный способ вымогательство денег — заблокировать двери и колесо и оставить записку с телефоном. За "разблокировку" просят деньги, но идти на уговоры не следует, можно остаться без решения проблемы и без денег.

Ранее "Телеграф" публиковал советы для тех, кто приобретает автомобиль — какие ответы на вопросы следует узнать до осмотра машины. Среди советов для автолюбителей также можно узнать, как избежать пожара под капотом.