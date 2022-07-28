Покупаем авто: о чем нужно узнать перед осмотром машины
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Настоящий владелец может поделиться особенностями эксплуатации автомобиля, не всегда это недостатки
При покупке автомобиля, бывшего в употреблении, есть несколько рисков и нужно внимательно осмотреть "начинку" автомобиля. Но еще до момента этапа осмотра можно отсечь рискованные предложения.
"Аvtoblog" отмечает, что каждый продавец пытается выставить в наилучшем свете свой товар. Проверить собственник это или перекупщик можно вбив объявление в Google с номером телефона. Если у этого продавца много объявления, то это вероятнее всего посредник.
Проверить, перекупщик ли это можно простым тестом по телефону — при вопросе звонящего "вы продаете машину?", дилер поддержанных авто спросит, какая именно машина вас интересует. Стоит обратить также внимание на дату публикации — если машина на продаже давно, то ее цена может быть завышена адекватно к состоянию автомобиля.
Какие моменты нужно проговорить с продавцом:
- Дата выпуска авто в техпаспорте. Она может отличаться он начала эксплуатации.
- Количество владельцев, наличие оригиналов документов, а также отметки на техпаспорте про залог и другие операции.
- Срок службы у последнего владельца. Если от машины быстро избавляются, это может насторожить.
- Узнать о состоянии кузова — были ли аварии или работы по восстановлению, состояние кузова лучше проверять.
- Уточнить прохождение техосмотра.
- Задать вопросы о недостатках авто и необходимом ремонте.
- Узнать о наличии шин на разные сезоны.
- Уточнить нюансы работы двигателя и коробки передач.
До осмотра лучше уточнить как можно больше нюансов о возможных проблемах и не стесняться просить дополнительные фото. Важно не оставлять задаток без осмотра машины и проверки всех документов. Требование задатка заранее может означать мошенничество. Стоит также уточнить про торг — в случае обнаружения проблем цену можно сбить.
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