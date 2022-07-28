Покупаем авто: о чем нужно узнать перед осмотром машины

Настоящий владелец может поделиться особенностями эксплуатации автомобиля, не всегда это недостатки

При покупке автомобиля, бывшего в употреблении, есть несколько рисков и нужно внимательно осмотреть "начинку" автомобиля. Но еще до момента этапа осмотра можно отсечь рискованные предложения.

"Аvtoblog" отмечает, что каждый продавец пытается выставить в наилучшем свете свой товар. Проверить собственник это или перекупщик можно вбив объявление в Google с номером телефона. Если у этого продавца много объявления, то это вероятнее всего посредник.

Проверить, перекупщик ли это можно простым тестом по телефону — при вопросе звонящего "вы продаете машину?", дилер поддержанных авто спросит, какая именно машина вас интересует. Стоит обратить также внимание на дату публикации — если машина на продаже давно, то ее цена может быть завышена адекватно к состоянию автомобиля.

Какие моменты нужно проговорить с продавцом:

Дата выпуска авто в техпаспорте. Она может отличаться он начала эксплуатации. Количество владельцев, наличие оригиналов документов, а также отметки на техпаспорте про залог и другие операции. Срок службы у последнего владельца. Если от машины быстро избавляются, это может насторожить. Узнать о состоянии кузова — были ли аварии или работы по восстановлению, состояние кузова лучше проверять. Уточнить прохождение техосмотра. Задать вопросы о недостатках авто и необходимом ремонте. Узнать о наличии шин на разные сезоны. Уточнить нюансы работы двигателя и коробки передач.

До осмотра лучше уточнить как можно больше нюансов о возможных проблемах и не стесняться просить дополнительные фото. Важно не оставлять задаток без осмотра машины и проверки всех документов. Требование задатка заранее может означать мошенничество. Стоит также уточнить про торг — в случае обнаружения проблем цену можно сбить.

Читайте также: Категория Транспорт Ценник точно вырастет: как подготовить автомобиль к продаже Кроме документов важен и внешний вид транспортного средства

Ранее "Телеграф" писал как можно "освежить" внешний вид автомобиля, настроить под себя кресло, зеркала и руль, а также побеспокоиться о безопасности своей машины.