Обновить машину: пять способов придать автомобилю свежий вид

Даже машины иногда встречают по одежке

Внешний вид авто часто играет важную роль — машина с пробегом может быть хороша "под капотом", но неприглядна внешне, да и свой автомобиль за пару лет по украинским дорогам местами царапается и теряет красоту. Трассы военного времени легче жизнь автомобилистов не сделали.

Чтобы придать своему железному коню более свежий внешний вид, стоит обратить внимание на список из пяти пунктов. Для выполнения части из них может понадобиться помощь профессионалов.

Чек-лист омоложения машины

отполировать кузов. Некачественная мойка, песок и пыль, соль в зимнее время — все это повреждает кузов авто и появляются трещины и дефекты. Отполировывать кузов можно раз в два года. После абразивной чистки можно покрыть авто специальным полировочным материалом, которые защищает его. Если повреждение маленькое — его можно попытаться устранить самостоятельно подручными средствами, часто для этого используется лак для ногтей.

антигравийная пленка. Этот способ скорее превентивный — благодаря пленке энергия от удара камня рассредотачивается и урон меньше, а то и вовсе отсутствует. Плюс в том, что такую пленку наклеивают не только на весь автомобиль, но и кучсками — на бампер, крылья, переднюю часть капота и зеркала. Используя пленку также можно декорировать авто — она может быть с рисунком или другого оттенка.

чистка салона. Кофе, сигареты, быстрый перекус в машине не способствуют чистоте в салоне. Даже при бережной эксплуатации он затирается. Почиститься можно как на СТО, так и самому используя косметику для авто или подручные средства.

обновить фары. Из-за постоянной пыли пастмасса фар мутнеет и они светят не так ярко. Замена фар удовольствие не из дешевых, а некоторые компании предоставляют услугу восстановления.

обновить колесные диски. Если диски затерлись и портят внешний вид машины их можно покрасить. Важно обратить внимание на правильность процесса — сначала диск грунтуют, а затем полимеризуют в печи. Такая краска почти не стирается, тогда как из баллончика может "поплыть" через несколько дней. Такая краска также может стать декором — она бывает ярких цветов.

Ранее "Телеграф" сообщал о проблемах в Украине с топливом. И если цена пошла вниз, то количество бензина и дизеля на заправках не выросло значительно. Часть заправок предлагают спиртовой бензин — один из альтернативных видов топлива.