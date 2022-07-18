Оновити машину: п’ять способів надати автомобілю свіжого вигляду

Навіть машини іноді оцінюють по одежі стрічають

Зовнішній вигляд авто часто відіграє важливу роль — машина з пробігом може бути хороша "під капотом", але неприваблива зовні, та й свій автомобіль за пару років українськими дорогами подекуди дряпається і втрачає красу. Траси воєнного часу легше життя автомобілістів не зробили.

Щоб надати своєму залізному коню свіжіший зовнішній вигляд, варто звернути увагу на список із п’яти пунктів. Для виконання частини їх може знадобитися допомога професіоналів.

Чек-лист омолодження машини

відполірувати кузов. Неякісне миття, пісок і пил, сіль у зимовий час — все це ушкоджує кузов авто і з’являються тріщини та дефекти. Відполірувати кузов можна раз на два роки. Після абразивного чищення можна покрити авто спеціальним полірувальним матеріалом, який захищає його. Якщо пошкодження невелике — його можна спробувати усунути самостійно підручними засобами, часто для цього використовується лак для нігтів.

антигравійна плівка. Цей спосіб скоріше превентивний — завдяки плівці енергія від удару каменю розподіляється і втрата менше, а то й зовсім відсутня. Плюс у тому, що таку плівку наклеюють не тільки на весь автомобіль, а й місцями — на бампер, крила, передню частину капота та дзеркала. Використовуючи плівку можна декорувати авто — вона може бути з малюнком або іншого відтінку.

чищення салону. Кава, сигарети, швидкий перекус в машині не сприяють чистоті в салоні. Навіть при дбайливій експлуатації він затирається. Почиститися можна як на СТО, так і використовуючи косметику для авто або підручні засоби.

оновити фари. Через постійний пил пластмаса фар каламутніє і вони світять не так яскраво. Заміна фар задоволення не з дешевих, а деякі компанії надають послугу відновлення.

оновити колісні диски. Якщо диски затерлися і псують зовнішній вигляд машини, їх можна пофарбувати. Важливо звернути увагу на правильність процесу – спочатку диск ґрунтують, а потім полімеризують у печі. Така фарба майже не стирається, тоді як із балончика може "плисти" через кілька днів. Така фарба може стати декором — вона буває яскравих кольорів.

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