Як очистити салон авто підручними засобами — три "народні" поради

Використовувати поради чи ні – вирішує водій

Упорядкувати салон автомобіля можна як професійними засобами або відправивши машину на чистку, так і підручними засобами. На допомогу водієві приходять цибуля, кола, пакет із льодом.

За даними порталу "Auto.bigmir", для видалення плям на сидіннях автомобіля можна використовувати крем для гоління або шампунь для волосся. "Народні засоби" допомагають також для видалення плям з лакованої поверхні – за допомогою дитячого крему або коли. Шипучий напій потрібний проти плям смоли.

Як прибрати жуйку з сидіння

Один із найнепростіших видів забруднення — жувальна гумка. Її можна видалити або з використанням жару, або з холодом. Жуйку можна "заморозити" пакетом з льодом, її тоді можна віддерти по шматочках. Якщо розігріти, наприклад, феном, можна розплавити і зняти гарячою.

Як очистити скло

Для очищення скла можна натерти брудне скло цибулею, розрізаною навпіл. Потім скло слід промити водою та засобом для посуду. Зазначимо, що народні засоби можуть скоротити термін експлуатації поверхонь автомобіля, оскільки вони не призначені для цього.

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Раніше "Телеграф" описував способи як позбутися запаху цигарок у салоні, серед способів — сода, кава і не тільки. Також проблемою в салоні автомобіля може бути шерсть тварин – її прибрати можна за допомогою підручних засобів та техніки.