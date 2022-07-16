Как очистить салон авто подручными средствами - три "народных" совета

Использовать советы или нет — решает водитель

Привести в порядок салон автомобиля можно как профессиональными средствами или отправив машину на чистку, так и подручными средствами. На помощь водителю приходят лук, кола, пакет со льдом.

По данным портала "Аuto.bigmir", для удаления пятен на сиденьях автомобиля можно использовать крем для бритья или шампунь для волос. "Народные средства" помогают также для удаления пятен с лакированной поверхности — с помощью детского крема или колы. Шипучий напиток нужен против пятен смолы.

Как убрать жвачку с сидения

Один из самых непростых видов загрязнения — жевательная резинка. Ее можно удалить или с использованием жара, или с холодом. Жвачку можно "заморозить" пакетом со льдом, ее тогда можно отодрать по кусочкам. Если разогреть, например, феном — можно расплавить и снять горячей.

Как очистить стекла

Для очищения стекла можно натереть грязные стекла луковицей, разрезанной пополам. Затем стекло следует промыть водой и средством для посуды. Отметим, что народные средства могут сократить срок эксплуатации поверхностей автомобиля, поскольку они напрямую не предназначены для этого.

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Ранее "Телеграф" описывал способы как избавиться от запаха сигарет в салоне, среди способов — сода, кофе и не только. Также проблемой в салоне автомобиля может быть шерсть животных — ее убрать можно с помощью подручных средств и техники.