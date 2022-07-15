Шерсть животных в салоне авто: самый простой метод, как от нее избавиться

Убрать шерсть можно в домашних условиях, не тратя кучу денег

Владельцы домашних любимцев, которые к тому же ездят за рулем, неоднократно сталкивались с проблемой шерсти в салоне транспортного средства, особенно в период, когда животное линяет. Не секрет, что шерсть животных имеет особый запах, который далеко не всем нравится, да и его наличие на обивке автомобиля тоже.

Именно для таких случаев "Телеграф" делится простым способом, как быстро и бюджетно убрать салон от шерсти ваших пушистиков. Для этого понадобится обычный бельевой кондиционер, вода, распылитель и пылесос.

Сначала салон автомобиля надо пропылесосить, после чего все проблемные места, откуда шерсть животных не исчезла, обработать с помощью распылителя с раствором белья и кондиционера для воды (оба компонента взять в равных частях). Оставить на 5-10 минут, чтобы шерсть подсохла, а затем снова пройтись пылесосом. Таким образом вы избавитесь от неприятного запаха в автомобиле и от самой шерсти.

Как правильно перевозить животных в салоне автомобиля

Этот вопрос беспокоит многих ответственных автовладельцев, однако в действующих правилах дорожного движения отдельные требования по перевозке домашних животных отсутствуют. Добавим, что это не касается лошадей и другого гужевого транспорта, для которого в ПДД есть целый раздел с правилами.

Для безопасности собственной и ваших животных есть общие рекомендации, уже испытанные годами:

мелких животных следует перевозить в корзинах или сумках со сплошным дном,

птиц в клетках,

собак в намордниках при наличии поводка, при условии, что животное не загрязняет салон и вещи пассажиров и располагается на полу,

при наличии подстилки – на сиденье (при перевозке в такси).

Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро и за небольшие средства избавиться от запаха сигарет в салоне автомобиля.