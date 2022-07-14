Трещина на лобовом стекле автомобиля: как остановить напасть самостоятельно

В автомагазинах продаются специальные ремонтные наборы для таких досадных случаев.

Иногда, чтобы понять, что с твоим авто что-то не так, нужно прислушаться к нему – некоторыми звуками машина выдает внутренние проблемы. Но некоторые поломки видны невооруженным глазом, например, как трещины на лобовом стекле. Небольшой камешек, вылетевший из-под колес авто впереди – и вот имеете напасть. Это крайне неприятное повреждение, ведь трещины имеют свойство расползаться на всю поверхность, они существенно мешают обзору, если возникают перед водительским местом, а замена стекла на новое – удовольствие не из дешевых. Впрочем, существует способ остановить трещину, пока она маленькая и ничем не угрожает.

Как пишет "Автопортал", остановить можно не каждую трещину. Если она доходит до края стекла, то полная замена детали неизбежна. Если же повреждение "остановилось" хотя бы в 5 см от него, есть смысл взяться за самостоятельный ремонт.

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Важно понимать, что трещина в лобовом стекле – это "жало", которое постепенно разрывает его изнутри, потому что создает напряжение в толще материала. Поэтому, чтобы прекратить процесс, необходимо просверлить небольшое отверстие, которое не даст ему распространиться дальше.

Существенный нюанс – фактический конец трещины находится на расстоянии примерно 5 мм от видимого края. Таким образом, сверлить следует именно с таким отступлением по ходу распространения дефекта.

Стекло, которое используют для лобовых окон, трехслойное – закаленное стекло, пленка, защищающая от рассыпания при ударе, и снова закаленное стекло. Большинство трещин не заходят дальше, чем защитная пленка внутри, а значит, сверлить придется не насквозь. Но проверить глубину все же нужно. Сделать это можно, проведя иглой по трещине изнутри – если кончик чувствует помеху, значит она сквозная.

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Сверлить лобовое стекло надо сверлом с твердосплавными напайками и малого диаметра. Такие входят в готовые ремонтные наборы для автостекла. При проведении работ место сверления нужно охлаждать. Вода здесь не подойдет, лучше взять керосин или машинное масло. Ширина отверстия в результате должна быть не меньше ширины самого повреждения. Чаще это где-то 1,5-2 мм. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не нанести стеклу новых повреждений.

Далее проделанное отверстие надо очистить от мелких частиц стекла, например, выдув их, и залить специальным полимерным клеем. Его можно приобрести отдельно или в наборе вместе со сверлом. Ускорить застывание клея можно с помощью инфракрасной лампы, но можно просто подождать несколько часов и он застынет сам. Далее место ремонта зашлифовывается с помощью стандартных полировальных паст до прозрачности, и на этом ремонт можно считать завершенным.

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Если вы не уверены, что справитесь с этим процессом самостоятельно, его можно заказать на вашем СТО.

Напомним, не только лобовому стеклу можно вернуть приличный вид – восстановить можно и салон машины, который летом особенно страдает от пыли, залетающей в открытое окно.