Укр

Трещина на лобовом стекле автомобиля: как остановить напасть самостоятельно

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Ремонт лобового стекла вполне по силам аккуратному автовладельцу
Ремонт лобового стекла вполне по силам аккуратному автовладельцу

В автомагазинах продаются специальные ремонтные наборы для таких досадных случаев.

Иногда, чтобы понять, что с твоим авто что-то не так, нужно прислушаться к нему – некоторыми звуками машина выдает внутренние проблемы. Но некоторые поломки видны невооруженным глазом, например, как трещины на лобовом стекле. Небольшой камешек, вылетевший из-под колес авто впереди – и вот имеете напасть. Это крайне неприятное повреждение, ведь трещины имеют свойство расползаться на всю поверхность, они существенно мешают обзору, если возникают перед водительским местом, а замена стекла на новое – удовольствие не из дешевых. Впрочем, существует способ остановить трещину, пока она маленькая и ничем не угрожает.

Как пишет "Автопортал", остановить можно не каждую трещину. Если она доходит до края стекла, то полная замена детали неизбежна. Если же повреждение "остановилось" хотя бы в 5 см от него, есть смысл взяться за самостоятельный ремонт.

Важно понимать, что трещина в лобовом стекле – это "жало", которое постепенно разрывает его изнутри, потому что создает напряжение в толще материала. Поэтому, чтобы прекратить процесс, необходимо просверлить небольшое отверстие, которое не даст ему распространиться дальше.

Существенный нюанс – фактический конец трещины находится на расстоянии примерно 5 мм от видимого края. Таким образом, сверлить следует именно с таким отступлением по ходу распространения дефекта.

Стекло, которое используют для лобовых окон, трехслойное – закаленное стекло, пленка, защищающая от рассыпания при ударе, и снова закаленное стекло. Большинство трещин не заходят дальше, чем защитная пленка внутри, а значит, сверлить придется не насквозь. Но проверить глубину все же нужно. Сделать это можно, проведя иглой по трещине изнутри – если кончик чувствует помеху, значит она сквозная.

Сверлить лобовое стекло надо сверлом с твердосплавными напайками и малого диаметра. Такие входят в готовые ремонтные наборы для автостекла. При проведении работ место сверления нужно охлаждать. Вода здесь не подойдет, лучше взять керосин или машинное масло. Ширина отверстия в результате должна быть не меньше ширины самого повреждения. Чаще это где-то 1,5-2 мм. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не нанести стеклу новых повреждений.

Далее проделанное отверстие надо очистить от мелких частиц стекла, например, выдув их, и залить специальным полимерным клеем. Его можно приобрести отдельно или в наборе вместе со сверлом. Ускорить застывание клея можно с помощью инфракрасной лампы, но можно просто подождать несколько часов и он застынет сам. Далее место ремонта зашлифовывается с помощью стандартных полировальных паст до прозрачности, и на этом ремонт можно считать завершенным.

Если вы не уверены, что справитесь с этим процессом самостоятельно, его можно заказать на вашем СТО.

Напомним, не только лобовому стеклу можно вернуть приличный вид – восстановить можно и салон машины, который летом особенно страдает от пыли, залетающей в открытое окно.

Теги:
#Ремонт #Авто #Трещины