Словно новенький: как вернуть первоначальный вид салону автомобиля

Несколько хитростей помогут вам вернуть салону любимой машины практически изначальный вид

Летом многие водители испытывают дискомфорт от пребывания внутри автомобиля — из-за жары, излишней пыли и других субъективных причин. Ранее мы уже рассказывали, что стоит знать людям за рулем насчет поведения во время излишне высоких температур на улице, а сегодня поведаем, как привести салон автомобиля в порядок быстро и экономично, чтобы добавить себе немного удобств и уюта.

Несколькими важными советами для автомобилистов поделились на портале "Твоя машина". Считается, что приобретение нескольких средств для подручной уборки может сэкономить вам кругленькую сумму на химчистке авто профессиональными мойщиками.

Если в вашей машине кожаный салон, приобретите специальный очиститель. Следите за его составом, чтобы там не было агрессивных примесей, который испортят обивку кресел. Прежде всего такое средство должно бережно очищать и увлажнять кожу салона. Применять будет достаточно раз в неделю — как для сидения, так и для руля. Это поможет вернуть коже мягкость и матовость.

Если есть проблемы с грязью на текстильных поверхностях, здесь тоже можно подыскать специальные средства. Их особенность в том, что они весьма быстро действуют. Если же они не справятся, можно взять пятновыводитель. Чтобы избежать поездки на мойку ради химчистки, возьмите себе за правило регулярно пылесосить салон — тоже не менее раза в неделю.

Для любых пластиковых поверхностей понадобится очиститель с антистатическим эффектом. Лучше всего наносить его с помощью увлажненного кусочка ткани.

Пылесос также "заинтересуется" и вашими ковриками в авто. Если на них имеется старая засохшая грязь, используйте очиститель, при чем лучше пенный. Его нужно нанести на пятно, подождать несколько минут и убрать — тоже с помощью пылесоса.

Напомним, ранее "Телеграф" подсказывал, как справляться с мытьем авто в летнюю жару. Несколько простых советов смогут помочь вам не нанести "железной лошадке" лишних повреждений.

Также мы рассказывали, какое давление должно быть в автомобильных шинах во время высоких дневных температур.