Что говорит тебе твое авто: как распознать звуки разных поломок

Диагностировать неисправность по звуку можно без помощи специалиста

Каждый день, проведя диагностику перед поездкой, включая двигатель вы слышите один и тот же звук. Если однажды утром вы услышали какие-то новые ноты в мелодии вашего авто, лучше не игнорировать этот сигнал и прислушаться. Это сэкономит вам не только время, но и деньги.

Как звучат те или иные неисправности, рассказывает auto.bigmir

Новые необычные или нехарактерные звуки могут указывать на поломку в самом двигателе или отдельных системах таких как трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормоз, амортизатор, выхлопная система.

Как провести диагностику по звуку:

Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ. Скорее всего, это говорит о износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить новым.

Обрыв ремня газораспределительного механизма сопровождается громким металлическим звуком удара. Необходимо немедленно заглушить автомобиль.

Грохот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.

Если от коробки на холостом ходу слышен гул – изношенный подшипник вала или шестеренки.

Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.

Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.

Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят о износе шаровых опор.

Слышен щелчок при повороте руля – неисправные шарниры ровных угловых скоростей.

Гул при увеличении скорости – неисправные подшипники полуосей.

Гул из-под колес при движении – износ ступирных подшипников.

Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ рулевых тяг.

Свист новых тормозных колодок, который длится больше недели — говорит об их нехватке.

Скрип старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.

Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или истечении масла.

Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.

Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель нужно срочно менять.

Такая диагностика поможет сэкономить средства на СТО. Ведь если вы сразу укажете, какая услуга по ремонту вам нужна, то вам не придется платить за полную диагностику.