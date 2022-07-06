Что говорит тебе твое авто: как распознать звуки разных поломок
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Диагностировать неисправность по звуку можно без помощи специалиста
Каждый день, проведя диагностику перед поездкой, включая двигатель вы слышите один и тот же звук. Если однажды утром вы услышали какие-то новые ноты в мелодии вашего авто, лучше не игнорировать этот сигнал и прислушаться. Это сэкономит вам не только время, но и деньги.
Как звучат те или иные неисправности, рассказывает auto.bigmir
Новые необычные или нехарактерные звуки могут указывать на поломку в самом двигателе или отдельных системах таких как трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормоз, амортизатор, выхлопная система.
Как провести диагностику по звуку:
- Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ. Скорее всего, это говорит о износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить новым.
- Обрыв ремня газораспределительного механизма сопровождается громким металлическим звуком удара. Необходимо немедленно заглушить автомобиль.
- Грохот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.
- Если от коробки на холостом ходу слышен гул – изношенный подшипник вала или шестеренки.
- Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.
- Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.
- Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят о износе шаровых опор.
- Слышен щелчок при повороте руля – неисправные шарниры ровных угловых скоростей.
- Гул при увеличении скорости – неисправные подшипники полуосей.
- Гул из-под колес при движении – износ ступирных подшипников.
- Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ рулевых тяг.
- Свист новых тормозных колодок, который длится больше недели — говорит об их нехватке.
- Скрип старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.
- Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или истечении масла.
- Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.
- Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель нужно срочно менять.
Такая диагностика поможет сэкономить средства на СТО. Ведь если вы сразу укажете, какая услуга по ремонту вам нужна, то вам не придется платить за полную диагностику.