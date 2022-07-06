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Что говорит тебе твое авто: как распознать звуки разных поломок

Автор
Вита Дубовик
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Временная диагностика авто сохранит и здоровье и деньги Новость обновлена 06 июля 2022, 10:42
Временная диагностика авто сохранит и здоровье и деньги

Диагностировать неисправность по звуку можно без помощи специалиста

Каждый день, проведя диагностику перед поездкой, включая двигатель вы слышите один и тот же звук. Если однажды утром вы услышали какие-то новые ноты в мелодии вашего авто, лучше не игнорировать этот сигнал и прислушаться. Это сэкономит вам не только время, но и деньги.

Как звучат те или иные неисправности, рассказывает auto.bigmir

Новые необычные или нехарактерные звуки могут указывать на поломку в самом двигателе или отдельных системах таких как трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормоз, амортизатор, выхлопная система.

Как провести диагностику по звуку:

  • Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ. Скорее всего, это говорит о износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить новым.
  • Обрыв ремня газораспределительного механизма сопровождается громким металлическим звуком удара. Необходимо немедленно заглушить автомобиль.
  • Грохот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.
  • Если от коробки на холостом ходу слышен гул – изношенный подшипник вала или шестеренки.
  • Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.
  • Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.
  • Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят о износе шаровых опор.
  • Слышен щелчок при повороте руля – неисправные шарниры ровных угловых скоростей.
  • Гул при увеличении скорости – неисправные подшипники полуосей.
  • Гул из-под колес при движении – износ ступирных подшипников.
  • Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ рулевых тяг.
  • Свист новых тормозных колодок, который длится больше недели — говорит об их нехватке.
  • Скрип старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.
  • Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или истечении масла.
  • Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.
  • Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель нужно срочно менять.

Такая диагностика поможет сэкономить средства на СТО. Ведь если вы сразу укажете, какая услуга по ремонту вам нужна, то вам не придется платить за полную диагностику.

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#Авто #Восстановление авто #Лайфхак #Ремонты автомобилей