Как охладить авто без кондиционера в жару: два доступных способа

Снижение температуры не будет значительным, однако жизнь человеку за рулем слегка облегчит

Припекающее солнце и рекордно высокие температуры летом добавляют проблем водителям. Часто приходится думать, как не допустить максимального перегрева автомобиля в целом, однако этому часто мешает обычная духота в салоне машины. Особенно с этой проблемой знакомы те владельцы авто, у которых нет или сломан кондиционер.

Как пишет портал Auto Blog, этот непростой вопрос можно попробовать решить с помощью двух простых способов. Кардинальных изменений в температурном режиме внутри автомобиля достичь не удастся, однако дышать станет явно легче.

Вентилятор

Циркуляция воздуха — часто именно то, что отсутствует в салоне автомобиля во время высоких температур. Поэтому можно ее создать с помощью маленького портативного вентилятора, работающего на батарейках. Такой прибор можно отыскать в хозяйственном магазине (или купить онлайн). Они небольшие по размеру и весьма доступны в цене.

Однако во время его использования лучше покинуть салон, чтобы не повышать температуру еще и своим присутствием.

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Метод "окно-дверь"

Здесь от водителя даже не понадобится вложение денег. Этот способ позволит весьма быстро проверить машину после нагревания, устроив практически естественную циркуляцию воздуха внутри салона. Все, что потребуется — это открыть окно с одной стороны, пока дверь с противоположной будет резко открываться и закрываться раз 5-6. Если окно вы открыли слева, то процедуру с дверцей стоит делать справа — и наоборот.

Полностью горячий воздух убрать из салона не удастся, но дышать легче все же станет.

Главное, помнить, что подобные способы лучше не использовать во время движения автомобиля. К слову, постоянное проветривание салона с помощью приоткрытых окон во время движения лишь увеличивает потребление бензина. Как лучше всего можно сэкономить топливо, не прикладывая к этому больших усилий (в том числе финансовых), "Телеграф" рассказывал раньше.

Также мы писали о том, следует ли менять давление в автомобильных шинах на период высоких температур.