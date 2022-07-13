Як охолодити авто без кондиціонера в спеку: два доступні способи

Зниження температури не буде значним, проте життя людині за кермом трохи полегшить

Жарке сонце і рекордно високі температури влітку додають проблем водіям. Часто доводиться думати, як не допустити максимального перегріву автомобіля в цілому, проте цьому часто заважає звичайна задуха в салоні машини. Особливо з цією проблемою знайомі ті власники авто, які не мають кондиціонера або у кого він зламаний.

Як пише портал Auto Blog, це непросте питання можна спробувати вирішити за допомогою двох простих способів. Кардинальних змін у температурному режимі всередині автомобіля досягти не вдасться, проте дихати стане легше.

Вентилятор

Циркуляція повітря — часто саме те, що відсутнє в салоні автомобіля під час високих температур. Тому її можна створити за допомогою маленького портативного вентилятора, який працює на батарейках. Такий прилад можна знайти у господарському магазині (або купити онлайн). Вони невеликі за розміром і доступні в ціні.

Однак під час його використання краще покинути салон, щоб не підвищувати температуру ще й своєю присутністю.

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Метод "вікно-двері"

Тут від водія навіть не знадобиться вкладення грошей. Цей спосіб дозволить швидко перевірити машину після нагрівання, влаштувавши практично природну циркуляцію повітря всередині салону. Все, що потрібно — це відкрити вікно з одного боку, поки двері з протилежної будуть різко відкриватися і закриватися разів 5-6. Якщо вікно ви відкрили ліворуч, то процедуру з дверцятами варто робити праворуч — і навпаки.

Повністю гаряче повітря прибрати з салону не вдасться, але дихати легше все ж стане.

Головне, пам’ятати, що такі способи краще не використовувати під час руху автомобіля. До речі, постійне провітрювання салону за допомогою відкритих вікон під час руху лише збільшує споживання бензину. Як найкраще можна заощадити паливо, не докладаючи до цього великих зусиль (у тому числі фінансових), "Телеграф" розповідав раніше.

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