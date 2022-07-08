Як помити авто в спеку і не зашкодити ні йому, ні собі: найкорисніші поради

Деякі засоби категорично не можна використовувати під променями сонця

Кузову автомобіля влітку загрожує не тільки вигорання від яскравого сонця – йому, до речі можна запобігти. Виникає питання і про те, як помити машину без шкоди як для неї, так і для себе.

Автоблог Drivedetail пояснює, як зробити це правильно. Насамперед, важливо пам’ятати, що в спеку дуже швидко випаровується вода, через це на кузові можуть залишатись некрасиві плями від погано видалених мийних засобів чи засохлі краплі води. А це зведе всю роботу нанівець. Ба більше, відтираючи присохлий автошампунь можна пошкодити фарбу. Важливо пам’ятати і про свою безпеку – кілька годин роботи під палючим сонцем, і ось ваша тачка нарешті блищить, а ви палаєте від сонячних опіків на шкірі.

Тому перше правило літнього миття машини – все, що можна зробити в тіні, треба робити в тіні. Так буде краще і для авто, і для вас. Ідеальний варіант – це миття рано вранці, коли метал встиг остигнути за ніч, а сонце ще не палить так нещадно. Вечір перед заходом сонця – теж непогано.

За можливості використовуйте для миття машини пристрої для подачі води під високим тиском. Вони швидше та ретельніше змивають піну і тим самим усувають проблему висихання автохімії на кузові. Після такого душу достатньо буде швидко просушити поверхню рушником.

Відмивайте одну поверхню або деталь за раз. Починати краще з даху – намилити і сполоснути тільки його. Далі можна рухатись вниз маленькими ділянками, які не встигатимуть висохнути швидше, ніж ви з ними закінчите.

Існує спеціальна автокосметика, призначена для використання у спеку. Це і шампуні, і засоби для сушки, які наносяться перед тим, як протерти кузов рушником. Якщо маєте таку – вам пощастило. Можете мити машину хоч у літній полудень. Тож уважно читайте етикетки. Це в принципі корисно. Так ви дізнаєтесь, як найкраще використовувати будь-який потрібний вам засіб.

А ось чого категорично не можна робити під палючим сонячним промінням, це полірувати машину. Якщо обробляти в таких умовах кузов воском, він може розплавитись і буквально запектись на поверхнях. Видаляти таке – сущий кошмар. Те ж стосується поліролів. Під прямими променями вони можуть завдати більше шкоди фарбі, ніж захистити її. Коротше, будь-яке полірування авто, незалежно від інструментів та засобів, має проводитись у тіні.

Отже, миття машини у теплий літній день, може бути справжнім задоволенням. Головне — не поспішати і робити все поступово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 способів охолодити салон авто у спекотну погоду.