Рус

Як помити авто в спеку і не зашкодити ні йому, ні собі: найкорисніші поради

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Влітку може бути приємно помити самостійно машину просто надворі
Влітку може бути приємно помити самостійно машину просто надворі

Деякі засоби категорично не можна використовувати під променями сонця

Кузову автомобіля влітку загрожує не тільки вигорання від яскравого сонця – йому, до речі можна запобігти. Виникає питання і про те, як помити машину без шкоди як для неї, так і для себе.

Автоблог Drivedetail пояснює, як зробити це правильно. Насамперед, важливо пам’ятати, що в спеку дуже швидко випаровується вода, через це на кузові можуть залишатись некрасиві плями від погано видалених мийних засобів чи засохлі краплі води. А це зведе всю роботу нанівець. Ба більше, відтираючи присохлий автошампунь можна пошкодити фарбу. Важливо пам’ятати і про свою безпеку – кілька годин роботи під палючим сонцем, і ось ваша тачка нарешті блищить, а ви палаєте від сонячних опіків на шкірі.

Тому перше правило літнього миття машини – все, що можна зробити в тіні, треба робити в тіні. Так буде краще і для авто, і для вас. Ідеальний варіант – це миття рано вранці, коли метал встиг остигнути за ніч, а сонце ще не палить так нещадно. Вечір перед заходом сонця – теж непогано.

За можливості використовуйте для миття машини пристрої для подачі води під високим тиском. Вони швидше та ретельніше змивають піну і тим самим усувають проблему висихання автохімії на кузові. Після такого душу достатньо буде швидко просушити поверхню рушником.

Відмивайте одну поверхню або деталь за раз. Починати краще з даху – намилити і сполоснути тільки його. Далі можна рухатись вниз маленькими ділянками, які не встигатимуть висохнути швидше, ніж ви з ними закінчите.

Існує спеціальна автокосметика, призначена для використання у спеку. Це і шампуні, і засоби для сушки, які наносяться перед тим, як протерти кузов рушником. Якщо маєте таку – вам пощастило. Можете мити машину хоч у літній полудень. Тож уважно читайте етикетки. Це в принципі корисно. Так ви дізнаєтесь, як найкраще використовувати будь-який потрібний вам засіб.

А ось чого категорично не можна робити під палючим сонячним промінням, це полірувати машину. Якщо обробляти в таких умовах кузов воском, він може розплавитись і буквально запектись на поверхнях. Видаляти таке – сущий кошмар. Те ж стосується поліролів. Під прямими променями вони можуть завдати більше шкоди фарбі, ніж захистити її. Коротше, будь-яке полірування авто, незалежно від інструментів та засобів, має проводитись у тіні.

Отже, миття машини у теплий літній день, може бути справжнім задоволенням. Головне — не поспішати і робити все поступово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 способів охолодити салон авто у спекотну погоду.

Теги:
#Спека #Авто