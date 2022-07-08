Как помыть авто в жару и не навредить ни ему, ни себе: самые полезные советы

Некоторые средства категорически нельзя использовать под лучами солнца

Кузову автомобиля летом грозит не только выгорание от яркого солнца – его, кстати, можно предотвратить. Возникает вопрос и о том, как помыть машину без ущерба как для нее, так и для себя.

Автоблог Drivedetail объясняет, как это сделать правильно. Прежде всего, важно помнить, что в жару очень быстро испаряется вода, поэтому на кузове могут оставаться некрасивые пятна от плохо удаленных моющих средств или засохшие капли воды. А это сведет всю работу насмарку. Более того, оттирая присохший автошампунь можно повредить краску. Важно помнить и о своей безопасности – несколько часов работы под палящим солнцем, и вот ваша тачка наконец-то блестит, а вы пылаете от солнечных ожогов на коже.

Поэтому первое правило летней мойки машины – все, что можно сделать в тени, нужно делать в тени. Так будет лучше и для авто, и для вас. Идеальный вариант – это мойка рано утром, когда металл успел остыть за ночь, а солнце еще не палит так беспощадно. Вечер перед заходом солнца тоже неплохо.

По возможности используйте для мытья машины устройства для подачи воды под высоким давлением. Они быстрее и тщательнее смывают пену и тем самым устраняют проблему высыхания автохимии на кузове. После такого душа достаточно будет быстро просушить поверхность полотенцем.

Отмывайте одну поверхность или деталь за раз. Начинать лучше с крыши – намылить и ополоснуть только ее. Далее можно двигаться вниз маленькими участками, которые не успевают высохнуть быстрее, чем вы с ними закончите.

Существует специальная автокосметика, предназначенная для использования в жару. Это и шампуни, и средства для сушки, которые наносятся перед тем, как протереть кузов полотенцем. Если имеете такую – вам повезло. Можете мыть машину хоть в летний полдень. Так что внимательно читайте этикетки. Это в принципе полезно. Так вы узнаете, как лучше использовать любое нужное вам средство.

А вот чего категорически нельзя делать под палящими солнечными лучами, это полировать машину. Если обрабатывать в таких условиях кузов воском , он может расплавляться и буквально запекаться на поверхностях. Удалять такое – сущий кошмар. То же касается полиролей. Под прямыми лучами они могут нанести больше вреда краске, чем защитить ее. Короче, любая полировка авто, независимо от инструментов и средств, должна производиться в тени.

Итак, мойка машины в теплый летний день, может быть настоящим удовольствием. Главное – не спешить и делать все постепенно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 способах охладить салон авто в жаркую погоду.