Это нужно сделать обязательно: тонкости заправки авто, которые важно знать

Действовать нужно поэтапно и процесс пройдет гладко

Машина — сложный механизм и одним из первых вызовов, с которым сталкиваются новички — заправка. На АЗС можно сделать несколько ошибок, если не придерживаться правильного порядка заправки.

Инструктор киевской автошколы Михаил рассказывает, что первое, на что нужно обратить внимание — с какой стороны у вас бензобак и подъехать к колонке нужной стороной. Для тех, кто забыл — есть простой лайфхак.

Достаточно посмотреть на приборную панель и найти маленький знак колонки. Стрелка означает с какой стороны бензобак и ей нужно подъехать к пистолетам на заправке.

Стрелка напоминает, с какой стороны бензобак

Этапы поведения на заправке

После того как подъехали к колонке, нужно заглушить двигатель.

Затем открыть заправочный лючок и бензобак.

Важно: нужно проверить вид необходимого топлива — дизель или бензин . Отметка об этом может быть под лючком, также в новых машинах отверстие под дизельный заправочный пистолет — шире.

нужно проверить . Отметка об этом может быть под лючком, также в новых машинах отверстие под дизельный заправочный пистолет — шире. При установке пистолета в бак, нужно защелкнуть специальную лапку — так машина начнет заправляться сразу после оплаты, а при заполнении бака — она может отщелкнуться сама. Есть также возможность зафиксировать на среднем положении, чтобы топливо лилось медленнее, если вы не торопитесь.

Закрываем машину, чтобы избежать краж.

На кассе сообщаем номер колонки, марку и вид топлива и объем — до полного или нужное количество литров. На кассе сообщают также какой пистолет вставлен, уточняя вид топлива, если вы подтверждаете — подача будет идти. В случае если вид топлива выбран неправильно — это будет ваша вина. Если подтверждение не произошло — того, кто заливал.

После оплаты и заправки, возвращаемся к машине, вынимаем пистолет, закручиваем крышку бензобака и закрываем люк. После этого можно ехать.

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