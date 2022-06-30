Жара на колесах: как спасти авто летом и какие есть опасности
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Что и кого опасно оставлять в машине и какие неприятности может принести летняя погода
Ближайшие дни в Украине будут достаточно жаркими — местами температура поднимется до +36 градусов. В такой ситуации нелегко не только людям, но и их транспорту. В жару эксплуатация автомобиля имеет свои особенности.
Согласно данным специалистов, за час под солнцем температура внутри автомобиля может вырасти до +60, что создаст парниковый эффект.
Что делать, чтобы машина не нагревалась на солнце
- минимальное время нахождения на открытой парковке
- использование автошторок, светоотражающих экранов или подручных средств, чтобы закрыть стекла авто от прямого попадания солнечного света.
Что делать если машина сильно нагрелась
Не стоит сразу садиться и ехать. Чтобы не надышаться раскаленным воздухом и возможными вредными парами лучше проветрить автомобиль 5-7 минут открыв все двери. Дополнительно охладить машину можно протерев влажной тряпкой руль, сидения и приборную панель.
Выехав не стоит сразу запускать кондиционер. Выдуть остатки жара помогут открытые окна, которые опущены перекрестно. После проветривания можно закрыть окна и включить кондиционер.
Важно помнить, что на жаре дети или животные в машине могут погибнуть если их бросить закрытыми, а зажигалки или баллоны с аэрозолем взорваться.
Чем грозит жара машине
- могут выгореть или оплавиться пластиковые элементы в авто, а также материалы интерьера
- двигатель может перегреться — нужно регулярно проверять систему охлаждения, уровень антифриза и моторного масла
- в системе питания двигателя могут быть сбои
- тормозная жидкость может "закипеть" и педаль тормоза "провалиться".
Ранее "Телеграф" писал про прогрев двигателя летом — оказалось, он все же необходим. Также кондиционер необходимо включать, даже если вы им не пользуетесь, хоть на несколько минут — это один из советов водителям-новичкам.