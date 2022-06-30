Жара на колесах: как спасти авто летом и какие есть опасности

Что и кого опасно оставлять в машине и какие неприятности может принести летняя погода

Ближайшие дни в Украине будут достаточно жаркими — местами температура поднимется до +36 градусов. В такой ситуации нелегко не только людям, но и их транспорту. В жару эксплуатация автомобиля имеет свои особенности.

Согласно данным специалистов, за час под солнцем температура внутри автомобиля может вырасти до +60, что создаст парниковый эффект.

Что делать, чтобы машина не нагревалась на солнце

минимальное время нахождения на открытой парковке

использование автошторок, светоотражающих экранов или подручных средств, чтобы закрыть стекла авто от прямого попадания солнечного света.

Что делать если машина сильно нагрелась

Не стоит сразу садиться и ехать. Чтобы не надышаться раскаленным воздухом и возможными вредными парами лучше проветрить автомобиль 5-7 минут открыв все двери. Дополнительно охладить машину можно протерев влажной тряпкой руль, сидения и приборную панель.

Выехав не стоит сразу запускать кондиционер. Выдуть остатки жара помогут открытые окна, которые опущены перекрестно. После проветривания можно закрыть окна и включить кондиционер.

Важно помнить, что на жаре дети или животные в машине могут погибнуть если их бросить закрытыми, а зажигалки или баллоны с аэрозолем взорваться.

Чем грозит жара машине

могут выгореть или оплавиться пластиковые элементы в авто, а также материалы интерьера

двигатель может перегреться — нужно регулярно проверять систему охлаждения, уровень антифриза и моторного масла

в системе питания двигателя могут быть сбои

тормозная жидкость может "закипеть" и педаль тормоза "провалиться".

Ранее "Телеграф" писал про прогрев двигателя летом — оказалось, он все же необходим. Также кондиционер необходимо включать, даже если вы им не пользуетесь, хоть на несколько минут — это один из советов водителям-новичкам.