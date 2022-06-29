Чи треба прогрівати двигун автомобіля влітку: чітка відповідь

На це піде значно менше часу, якщо порівнювати з зимовим періодом

У водіїв з невеликим досвідом, як правило, виникає безліч питань щодо експлуатації автомобіля. Одне з таких — чи треба прогрівати двигун в літній час, коли на вулиці й так спека.

Відповідь на нього дали експерти "Автоблогу". Виявляється, що при прогріві двигуна влітку треба робити все так, як і в зимовий період, однак часу на це піде значно менше.

Фахівці автопромислової галузі кажуть, що прогрів двигуна у літній період теж потрібен. Все тому, що треба забезпечити робочу температуру мотора — тобто 90 градусів. Влітку на це піде 1-2 хвилини часу, після чого можна спокійно починати рух.

Експерти кажуть, що навіть у спеку температура "холодного" силового агрегату не досягає робочої, а якщо їхати без прогріву — теплові зазори досягнуть потрібної величини не відразу, через це можуть виходити з ладу поршневі кільця, дзеркала циліндрів та інші неприємні моменти.

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