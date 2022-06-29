Надо ли прогревать двигатель автомобиля летом: четкий ответ

На это уйдет гораздо меньше времени, если сравнивать с зимним периодом

У водителей с небольшим опытом, как правило, возникает множество вопросов по эксплуатации автомобиля. Одно из таких — нужно ли прогревать двигатель в летнее время, когда на улице и так жара.

Ответ на него дали эксперты "Автоблога". Оказывается, что при прогреве двигателя летом нужно делать все так, как и в зимний период, однако времени на это уйдет гораздо меньше.

Специалисты автопромышленной отрасли говорят, что прогрев двигателя в летний период тоже нужен. Все потому, что нужно обеспечить рабочую температуру двигателя — то есть 90 градусов. Летом на это уйдет 1-2 минуты, после чего можно спокойно начинать движение.

Эксперты говорят, что даже в жару температура "холодного" силового агрегата не достигает рабочей, а если ехать без прогрева — тепловые зазоры достигнут нужной величины не сразу, поэтому могут выходить из строя поршневые кольца, зеркала цилиндров и другие неприятные моменты.

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