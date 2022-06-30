Спека на колесах: як врятувати авто влітку і які є небезпеки

Що і кого небезпечно залишати в машині і які неприємності може завдати літня погода

Найближчими днями в Україні будуть досить спекотними — подекуди температура підніметься до +36 градусів. У такій ситуації нелегко не лише людям, а й їхньому транспорту. У спеку експлуатація автомобіля має особливості.

За даними фахівців, за годину під сонцем температура всередині автомобіля може зрости до +60, що створить парниковий ефект.

Що робити, щоб машина не нагрівалася на сонці

мінімальний час знаходження на відкритій парковці

використання автошторок, світловідбиваючих екранів або підручних засобів, щоб закрити скло авто від прямого потрапляння сонячного світла.

Що робити, якщо машина сильно нагрілася

Не варто одразу сідати та їхати. Щоб не надихатися розпеченим повітрям та можливими шкідливими парами краще провітрити автомобіль 5-7 хвилин, відкривши всі двері. Додатково охолодити машину можна протерши вологою ганчіркою кермо, сидіння та панель приладів.

Виїхавши не варто одразу запускати кондиціонер. Видмути залишки жару допоможуть відкриті вікна, які опущені перехресно. Після провітрювання можна закрити вікна та увімкнути кондиціонер.

Важливо пам’ятати, що під час спеки діти чи тварини у машині можуть загинути, якщо їх покинути замкненими, а запальнички чи балони з аерозолем вибухнути.

Чим загрожує спека машині

можуть вигоріти або оплавитись пластикові елементи в авто, а також матеріали інтер’єру

двигун може перегрітися — потрібно регулярно перевіряти систему охолодження, рівень антифризу та моторного мастила

в системі живлення двигуна можуть бути збої

гальмівна рідина може "закипіти" і педаль гальма "провалитися".

Раніше "Телеграф" писав про прогрів двигуна влітку — виявилося, він все ж таки необхідний. Також кондиціонер необхідно включати, навіть якщо ви ним не користуєтеся, хоч на кілька хвилин — це одна з порад водіям-новачкам.