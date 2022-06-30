Погода в Україні: чого чекати від першого місяця липня

У перший день липня на дощі чекати не варто

Дощі та грози, які розпочалися на більшій частині території України у середу, 29 червня, продовжуватимуться і в останній день першого місяця літа, втім, ситуація зміниться вже до п’ятниці.

Як випливає із прогнозу Укргідрометцентру, на перший день липня синоптики опадів не прогнозують, хоча хмарна погода зберігатиметься на всій території нашої країни.

30 червня дощі з грозами пройдуть практично по всій Україні, за винятком західних та частини східних областей. Опади дадуть українцям невеликий "перепочинок" від літньої спеки та опустять стовпчик термометра до позначок +26…+29 градусів. Втім, на Півдні варто чекати до +32 градусів. Жителям Західних областей пощастить менше, там у четвер буде від 32 до 36 градусів.

На 1 липня на синоптики опадів не очікують, хоч по Україні й зберігатиметься хмарна погода. Стовпчики термометрів знову поповзуть до позначки +30 градусів, хоча у східних і північних областях буде трохи прохолодніше.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач раніше розповідав "Телеграфу", що на початку липня в Україні очікується невелике похолодання, а тому на екстремальну спеку від перших днів другого місяця літа чекати не варто.