Погода в Украине: чего ждать от первого месяца июля

В первый день июля дождей ждать не стоит

Дожди и грозы, которые начались на большей части территории Украины в среду, 29 июня, будут продолжаться и в последний день первого месяца лета, впрочем, ситуация изменится уже к пятнице.

Как следует из прогноза Укргидрометцентра, на первый день июля синоптики осадков не прогнозируют, хотя облачная погода будет сохраняться на всей территории нашей страны.

30 июня дожди с грозами пройдут практически по всей Украине за исключением западных и части восточных областей. Осадки дадут украинцам небольшую "передышку" от летней жары и опустят столбик термометра до отметок в +26…+29 градусов. Впрочем, на Юге стоит ждать до +32 градусов. Жителям Западных областей повезет меньше, там в четверг будет от +32 до +36 градусов.

На 1 июля синоптики осадков не ожидают, хоть по Украине и будет сохраняться облачная погода. Столбики термометров вновь поползут к отметке в +30 градусов, хотя в восточных и северных областях будет немного прохладней.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач ранее рассказывал "Телеграфу", что в начале июля в Украине ожидается небольшое похолодание, а потому экстремальной жары от первых дней второго месяца лета ждать не стоит.