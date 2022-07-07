Це потрібно зробити обов’язково: тонкощі заправки авто, які важливо знати

Діяти потрібно поетапно і процес пройде гладко

Машина – складний механізм і одним із перших викликів, з яким стикаються новачки – заправка. На АЗС можна зробити кілька помилок, якщо не дотримуватись правильного порядку заправки.

Інструктор київської автошколи Михайло розповідає, що перше, на що треба звернути увагу, — з якого боку у вас бензобак і під’їхати до колонки потрібною стороною. Для тих, хто забув, є простий лайфхак.

Достатньо подивитися на панель приладів і знайти маленький знак колонки. Стрілка означає, з якого боку бензобак і їй потрібно під’їхати до пістолетів на заправці.

Стрілка нагадує, з якого боку бензобак

Етапи поведінки на заправці

Після того, як під’їхали до колонки, потрібно заглушити двигун.

Потім відкрити заправний лючок та бензобак.

Важливо: потрібно перевірити вид необхідного палива – дизель чи бензин . Відмітка про це може бути під лючком, а також у нових машинах отвір під дизельний заправний пістолет — ширший.

потрібно перевірити . Відмітка про це може бути під лючком, а також у нових машинах отвір під дизельний заправний пістолет — ширший. При встановленні пістолета в бак, потрібно зафіксувати спеціальну лапку — так машина почне заправлятися відразу після оплати, а при заповненні бака — вона може клацнути сама. Є також можливість зафіксувати на середньому положенні, щоб паливо лилося повільніше, якщо ви не поспішайте.

Закриваємо машину, щоб уникнути крадіжок.

На касі повідомляємо номер колонки, марку та вид палива та об’єм — до повної чи потрібної кількості літрів. На касі повідомляють також якийсь пістолет вставлений, уточнюючи вид палива, якщо ви підтверджуєте — подача буде йти. Якщо вид палива обраний неправильно — це буде ваша вина. Якщо підтвердження не відбулося – того, хто заливав.

Після оплати та заправки, повертаємось до машини, виймаємо пістолет, закручуємо кришку бензобака та закриваємо люк. Після цього можна їхати.

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