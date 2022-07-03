Сів акумулятор в автомобілі: топ-6 способів, як швидко зарядити пристрій

Головне у такій ситуації не панікувати, адже вихід з неї доволі легкий

Для водія зі стажем питання швидкої зарядки автомобільного акумулятора, який раптово сів, не належить до складних, однак у новачків за кермом можуть виникати з цим проблеми. Особливо, коли пристрій підвів у найбільш невідповідний момент.

Саме для таких випадків "Телеграф", опираючись на поради досвідчених водіїв "Автоблогу", зібрав топ-6 порад, як швидко зарядити акумулятор на авто.

Як зрозуміти, що акумулятор сів?

Зрозуміти, що у вас сів акумулятор доволі просто — необхідно прислухатися до звуків автомобіля. На розряджений АКБ вказують наступні:

Коли провернули ключ запалення в замку — двигун звучить не бадьоро, а повільно та протяжно.

З-під капота можуть роздаватися тріск та клацання.

На панелі приладів світлові індикатори потьмяніли, або й зовсім перестали підсвічуватися.

Як швидко зарядити акумулятор на авто?

Скористайтеся пуско-зарядним пристроєм. Цей спосіб один з найпростіших для того, щоб швидко запустити акумулятор, але для цього треба мати такий "ґаджет". До мережі під'єднують перемикач режимів й ставлять його у режим "пуск". Плюсовий провід ПЗП приєднують до мінусової клеми двигуна, а мінусовий до плюсової. Далі слід провернути запалювання — якщо авто завелося, то ПЗП можна відключати. Пуско-зарядний пристрій дає можливість завести будь-який тип автомобіля — як автомат, так і механіку. Від автомобіля-донора. Для цього знадобиться інший автомобіль, дроти з перетином понад 16 кв.мм та ключ на 10. Акумулятор машини-донора повинен бути у робочому стані й відповідати вольтажу акумулятора на вашому авто (не заряджайтеся від АКБ вищого вольтажу, адже він дає значно вищу напругу). Обидва автомобілі треба поставити поруч й заглушити. На розрядженій батареї знімають мінус. Плюсові клеми з'єднуються між собою, потім мінус з'єднуємо з донором, і тільки потім до розрядженого акумулятора. Після цього машина-донор заводиться на 4-5 хвилин для реанімації. Після того, як батарея підзарядилася, потрібно завести машину і дати їй попрацювати 15-20 хвилин. "Підвищений струм". Для цього способу АКБ на машині не знімають, а у транспорту з бортовим комп'ютером знімається мінусова клема, інакше електроніка може вийти з ладу. Струм можна збільшувати не більше ніж на 30% від стандартних показань. Наприклад, для батареї 60 Ач дозволяється струм до 8 ампер. Рівень електролітів повинен перевищувати норму, заливні пробки відкриваються. Протягом 20-30 хвилин відбувається заряджання, потім можна спробувати завести машину. Такий спосіб не особливо рекомендується, оскільки скорочує життя акумулятора. Буксирування або вручну. Для буксирування знадобиться автомобіль і трос завдовжки 4-6 метрів. Після з'єднання машини розганяють до 10-15 км/год, а в автомобілі, що буксирується, треба включити 3-ю передачу поступово відпускаючи зчеплення. Такий спосіб хороший тільки для транспорту з механічною трансмісією й потребує повної злагодженості дій, щоб не пошкодити транспортний засіб. За допомогою літієвих акумуляторів. Для цього знадобиться ноутбук, телефон чи інша техніка з літієвими акумуляторами. Для зарядки знадобиться 10-20 хвилин, а під'єднатися можна за допомогою салонного прикурювача або прямо до акумулятора. Такий спосіб підійде для автомобілів усіх типів. "Кривий стартер". Для цього знадобиться домкрат та 5-6 метрів щільної мотузки чи стропи. За допомогою домкрата вивішується одне з керівних коліс, після чого намотують мотузку, включають запалення та пряму передачу. Після цього треба різко смикнути за строп і добре розкрутити колесо.

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