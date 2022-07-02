Як охолодити автомобіль у спеку: ТОП-5 хитрощів

Серед способів є як звичні, так і дуже цікаві

Спекотне літо може принести машині багато неприємностей — від візуальних недоліків у вигляді салону, що вигорів, до проблем з двигуном. Є кілька хитрощів, які допоможуть автомобілістам у спекотний сезон.

"Телеграф" зібрав топ-5 порад для автолюбителів, як охолодити своє авто. Всі джерела рекомендацій сходяться на тому, що найкраще попередити ситуацію і не паркувати машину під сонцем. Якщо це неминуче, можна використовувати світловідбиваючі екрани і залишати 1 см зазору над склом, щоб повітря потрапляло всередину.

Але якщо ситуація вже сталася і машина нагрілася є кілька порад, які можуть поліпшити ситуацію.

Провітрювання. Використовуйте фізику собі на користь — створіть "насос", відкривши пасажирське вікно і кілька разів відчинивши двері водія. Повітря зовні рідко досягає температури вище +40, а в салоні закритого авто може перевищити +60 за годину. Кондиціонер. Водіям радять не просто використовувати обдування, а включити рециркуляцію повітря, щоб швидше відвести жар із салону. Щоб кондиціонер був ефективнішим, можна почати рух з відкритими вікнами, щоб протягом з авто видуло гаряче повітря. Потім вікна можна закрити та надати можливість працювати техніці охолодження. Зверніть увагу на салон. "Вогняне" кермо і гаряче крісло не додадуть прохолоди. Їх можна охолодити протерши вологою тканиною. Для темного або шкіряного салону можна використовувати світлі чохли. "Мокрий обдув". Для авто без кондиціонера в пробці можна використовувати таку хитрість – на дефлектори розвісити мокру тканину – це допоможе зволожити та охолодити повітря. Повісити її можна і в салоні під час їзди — якщо знайти вдале місце на протязі. Крижані пляшки — спосіб, який покриває відразу дві потреби — в охолодженні та воді. Заморозивши пляшки з водою і обернувши їх у тканинний рушник, ви не тільки отримаєте джерело холоду в машині, але й прохолодну воду після.

Раніше "Телеграф" писав, які перевірки має пройти машина перед тим, як на ній вирушать у довгу поїздку.