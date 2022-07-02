Как охладить автомобиль в жару: ТОП-5 хитростей

Среди способов есть как привычные, так и весьма интересные

Жаркое лето может принести машине много неприятностей — от визуальных недостатков в виде выгоревшего салона до проблем с двигателем. Есть несколько хитростей, которые помогут автомобилистам в жаркий сезон.

"Телеграф" собрал топ-5 советов для автолюбителей, как охладить свое авто. Все источники рекомендаций сходятся в том, что лучше всего предупредить ситуацию и не парковать машину под солнцем. Если это неизбежно, то можно использовать светоотражающие экраны и оставлять 1 см зазора над стеклами, чтобы воздух попадал внутрь.

Но в случае, если ситуация уже произошла и машина нагрелась есть несколько советов, которые могут улучшить ситуацию.

Проветривание. Используйте физику себе на пользу — создайте "насос", открыв пассажирское окно и несколько раз распахнув водительскую дверь. Воздух снаружи редко достигает температуры выше +40, а в салоне закрытого авто может превысить +60 всего за час. Кондиционер. Водителям советуют не просто использовать обдув, а включить рециркуляцию воздуха, чтобы быстрее отвести жар из салона. Чтобы кондиционер был эффективнее можно начать движение с открытыми окнами, чтобы сквозняком из авто выдуло горячий воздух. Затем окна можно закрыть и предоставить технике охлаждение. Обратите внимание на салон. "Огненный" руль и горячее кресло не добавят прохлады. Их можно охладить протерев влажной тканью. Для темного или кожаного салона можно использовать светлые тканевые чехлы. "Мокрый обдув". Для авто без кондиционера в пробке можно использовать такую хитрость — на дефлекторы развесить мокрую ткань — это поможет увлажнить и охладить воздух. Повесить ее можно и в салоне во время езды — если найти удачное место на сквозняке. Ледяные бутылки — способ которые покрывает сразу две потребности — в охлаждении и воде. Заморозив бутылки с водой и обернув их в тканевое полотенце вы не только получите источник холода в машине, но и прохладную воду после.

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