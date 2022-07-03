Сел аккумулятор в автомобиле: топ-6 способов, как быстро зарядить устройство
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Главное в такой ситуации не паниковать, ведь выход из нее довольно легок
Для водителя со стажем вопрос быстрой зарядки внезапно севшего автомобильного аккумулятора не относится к сложным, однако у новичков за рулем могут возникать с этим проблемы. Особенно, когда устройство подвело в самый неподходящий момент.
Именно для таких случаев "Телеграф", опираясь на советы опытных водителей "Автоблога", собрал топ-6 советов, как быстро зарядить аккумулятор на авто.
Как понять, что аккумулятор сел?
Понять, что у вас сел аккумулятор достаточно просто — нужно прислушиваться к звукам автомобиля. На разряженный АКБ указывают следующие:
- Когда провернули ключ зажигания в замке, двигатель звучит не бодро, а медленно и протяжно.
- Из-под капота могут раздаваться треск и щелчок.
- На панели приборов световые индикаторы потускнели или совсем перестали подсвечиваться.
Как быстро зарядить аккумулятор на авто?
- Воспользуйтесь пускозарядным устройством. Этот способ один из самых простых для того, чтобы быстро запустить аккумулятор, но для этого нужно иметь такой "гаджет". К сети подключают переключатель и ставят его в режим "пуск". Плюсовой провод ПЗУ подсоединяют к минусовой клемме двигателя, а минусовой к плюсовой. Далее следует проверить зажигание – если авто завелось, то ПЗУ можно отключать. Пускозарядное устройство позволяет завести любой тип автомобиля – как автомат, так и механику.
- От автомобиля-донора. Для этого понадобится другой автомобиль, провода с сечением более 16 кв.мм и ключ на 10. Аккумулятор машины-донора должен быть в рабочем состоянии и соответствовать вольтажу аккумулятора на вашем авто (не заряжайтесь от АКБ более высокого вольтажа, ведь он дает значительно более высокое напряжение). Оба автомобиля нужно поставить рядом и заглушить. На разряженной батарее снимают минус. Плюсовые клеммы соединяются между собой, затем минус соединяем с донором и только потом к разряженному аккумулятору. После этого машина-донор заводится на 4-5 минут для реанимации. После того как батарея подзарядилась, нужно завести машину и дать ей поработать 15-20 минут.
- "Повышенный ток". Для этого способа АКБ на машине не снимают, а у транспорта с бортовым компьютером снимается минусовая клемма, в противном случае электроника может выйти из строя. Ток можно увеличивать не более чем на 30% от стандартных показаний. Например, для батареи 60 Ач разрешается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен превышать норму, заливные пробки открываются. В течение 20-30 минут происходит зарядка, затем можно попытаться завести машину. Такой способ не особенно рекомендуется, поскольку сокращает жизнь аккумулятора.
- Буксировка или вручную. Для буксировки понадобится автомобиль и тросик длиной 4-6 метров. После соединения машины разгоняют до 10-15 км/ч, а в буксируемом автомобиле нужно включить 3-ю передачу постепенно отпуская сцепление. Такой способ хорош только для транспорта с механической трансмиссией и требует полной слаженности действий, чтобы не повредить транспортное средство.
- С помощью литиевых аккумуляторов. Для этого понадобится ноутбук, телефон или другая техника с литиевыми аккумуляторами. Для зарядки понадобится 10-20 минут, а подключиться можно с помощью салонного прикуривателя или прямо к аккумулятору. Такой способ подойдет для автомобилей всех типов.
- "Кривой стартер". Для этого понадобится домкрат и 5-6 метров плотной веревки или стропы. С помощью домкрата вывешивается одно из руководящих колес, затем наматывают веревку, включают воспаление и прямую передачу. После этого нужно резко дёрнуть за стропу и хорошо раскрутить колесо.
Ранее "Телеграф" сообщал, топ-5 советов для автолюбителей, как охладить свой автомобиль. Все источники рекомендаций сходятся на том, что лучше всего предотвратить ситуацию и не парковать машину под солнцем.