Сел аккумулятор в автомобиле: топ-6 способов, как быстро зарядить устройство

Главное в такой ситуации не паниковать, ведь выход из нее довольно легок

Для водителя со стажем вопрос быстрой зарядки внезапно севшего автомобильного аккумулятора не относится к сложным, однако у новичков за рулем могут возникать с этим проблемы. Особенно, когда устройство подвело в самый неподходящий момент.

Именно для таких случаев "Телеграф", опираясь на советы опытных водителей "Автоблога", собрал топ-6 советов, как быстро зарядить аккумулятор на авто.

Как понять, что аккумулятор сел?

Понять, что у вас сел аккумулятор достаточно просто — нужно прислушиваться к звукам автомобиля. На разряженный АКБ указывают следующие:

Когда провернули ключ зажигания в замке, двигатель звучит не бодро, а медленно и протяжно.

Из-под капота могут раздаваться треск и щелчок.

На панели приборов световые индикаторы потускнели или совсем перестали подсвечиваться.

Как быстро зарядить аккумулятор на авто?

Воспользуйтесь пускозарядным устройством. Этот способ один из самых простых для того, чтобы быстро запустить аккумулятор, но для этого нужно иметь такой "гаджет". К сети подключают переключатель и ставят его в режим "пуск". Плюсовой провод ПЗУ подсоединяют к минусовой клемме двигателя, а минусовой к плюсовой. Далее следует проверить зажигание – если авто завелось, то ПЗУ можно отключать. Пускозарядное устройство позволяет завести любой тип автомобиля – как автомат, так и механику. От автомобиля-донора. Для этого понадобится другой автомобиль, провода с сечением более 16 кв.мм и ключ на 10. Аккумулятор машины-донора должен быть в рабочем состоянии и соответствовать вольтажу аккумулятора на вашем авто (не заряжайтесь от АКБ более высокого вольтажа, ведь он дает значительно более высокое напряжение). Оба автомобиля нужно поставить рядом и заглушить. На разряженной батарее снимают минус. Плюсовые клеммы соединяются между собой, затем минус соединяем с донором и только потом к разряженному аккумулятору. После этого машина-донор заводится на 4-5 минут для реанимации. После того как батарея подзарядилась, нужно завести машину и дать ей поработать 15-20 минут. "Повышенный ток". Для этого способа АКБ на машине не снимают, а у транспорта с бортовым компьютером снимается минусовая клемма, в противном случае электроника может выйти из строя. Ток можно увеличивать не более чем на 30% от стандартных показаний. Например, для батареи 60 Ач разрешается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен превышать норму, заливные пробки открываются. В течение 20-30 минут происходит зарядка, затем можно попытаться завести машину. Такой способ не особенно рекомендуется, поскольку сокращает жизнь аккумулятора. Буксировка или вручную. Для буксировки понадобится автомобиль и тросик длиной 4-6 метров. После соединения машины разгоняют до 10-15 км/ч, а в буксируемом автомобиле нужно включить 3-ю передачу постепенно отпуская сцепление. Такой способ хорош только для транспорта с механической трансмиссией и требует полной слаженности действий, чтобы не повредить транспортное средство. С помощью литиевых аккумуляторов. Для этого понадобится ноутбук, телефон или другая техника с литиевыми аккумуляторами. Для зарядки понадобится 10-20 минут, а подключиться можно с помощью салонного прикуривателя или прямо к аккумулятору. Такой способ подойдет для автомобилей всех типов. "Кривой стартер". Для этого понадобится домкрат и 5-6 метров плотной веревки или стропы. С помощью домкрата вывешивается одно из руководящих колес, затем наматывают веревку, включают воспаление и прямую передачу. После этого нужно резко дёрнуть за стропу и хорошо раскрутить колесо.

Ранее "Телеграф" сообщал, топ-5 советов для автолюбителей, как охладить свой автомобиль. Все источники рекомендаций сходятся на том, что лучше всего предотвратить ситуацию и не парковать машину под солнцем.