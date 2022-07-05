Як заощадити бензин: лайфхаки для водія та машини

Найкращий ефект дасть комбінація хитрощів

Висока вартість бензину та його дефіцит змушують водіїв задуматися про економію палива. Прийоми екологічного керування не тільки корисні для автомобіля, але можуть допомогти зберегти кошти.

Як зазначає портал auto.bigmir.net, слідувати лише одній пораді — майже марно і найкращий результат дасть поєднання хитрощів. Але варто окрему увагу звернути і на технічний стан автомобіля, він має бути у пріоритеті.

Як заощадити бензин

Добре прогрітий двигун знижує витрату, але його прогрівання потребує палива. Ідеальним варіантом стане плавний рух на початку поїздки, а згідно з принципами еководіння стабільна швидкість дозволяє заощаджувати, а агресивна їзда підвищує витрату палива на 40%. Те саме стосується заторів — вони викличуть додаткові витрати на пальне. Їх краще передбачити.

Що стосується швидкості, то краще зупинитися на позначці до 80 км на годину, в цьому діапазоні найкраща витрата пального. Автомобілю також потрібна увага: стежте за рівнем тиску в шинах. Якщо вона недостатня, це може підвищити витрати на 6-8%. Втрати в бензині може припинити також заміна повітряного фільтра і масла.

Не тільки "начинка" авто впливає на витрату палива, а й аеродинаміка та завантаження транспортного засобу. Чим більше є вього в машині (зайві вантажі в багажнику), тим більше палива потрібно на його переміщення. Збільшувати витрати можуть і декоративні елементи кузова, і навісні частини, такі як багажник.

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