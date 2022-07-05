Как сэкономить бензин: лайфхаки для водителя и машины

Лучший эффект даст комбинация хитростей

Высокая стоимость бензина и его дефицит заставляют водителей задуматься об экономии топлива. Приемы экологичного вождения не только полезны для автомобиля, но могут помочь сберечь средства.

Как отмечает портал auto.bigmir.net, следовать только одному совету — почти бесполезно и лучший результат даст соединение хитростей. Но стоит отдельное внимание обратить и на техническое состояние автомобиля, оно должно быть в приоритете.

Как сэкономить бензин

Хорошо прогретый двигатель снижает расход, но его прогрев требует топлива. Идеальным вариантом станет плавное движение в начале поездки, а согласно принципам эко-вождения стабильная скорость позволяет экономить, а агрессивная езда повышает расход топлива на 40%. То же касается и пробок — они вызовут дополнительные траты на топливо. Их лучше предвосхитить.

Что касается скорости, то лучше остановиться на отметке до 80 км в час, в этом диапазоне лучший расход горючего. Автомобилю также нужно внимание: следите за уровнем давления в шинах. Если оно недостаточное, это может повысить расход на 6-8%. Потери в бензине может пресечь также и замена воздушного фильтра и масла.

Не только "внутренности" авто влияют на расход топлива, но и аэродинамика и загрузка транспортного средства. Чем больше всего в машине (лишние грузы в багажнике), тем больше топлива нужно на его перемещение. Увеличивать расход могут и декоративные элементы кузова, и навесные части, такие как багажник.

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