Как сохранить вид авто летом: простые советы от выгорания кузова

Если машина будет часто находиться на открытом солнце, то со временем кузов выгорит и разрушится.

Солнце обладает мощным разрушительным свойством. Особенно губительным оно становится для автомобилей летом, ведь ультрафиолет и инфракрасные лучи разъедают лакокрасочное покрытие вашей четырехколесной лошади. Если автомобиль обычно находится на открытом солнце, то скоро кузов начнет выгорать и разрушаться. Эта неприятность грозит абсолютно всем транспортным средствам, несмотря на качество краски и лака, которые для них использовались. "Телеграф" решил дать несколько советов тем, кто хочет предупредить проблему выгорания кузова и продлить его жизнь.

Повышение устойчивости ЛКП кузова к ультрафиолету — простые способы

Как пишет портал autostudio23, Для того чтобы защитить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от выгорания на солнце, можно использовать жидкую резину. Это некая мастика, изготовленная на основе полимерно-битумной водной эмульсии.

Наносить ее легко – это можно сделать с помощью распыления установкой с высоким давлением. После нанесения на поверхности кузова появляется бесшовный резиновый слой. Он легко борется с защитой ЛКП от термических и химических воздействий.

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Достаточно эффективным, однако дорогостоящим способом избавления от выгорания является нанесение на кузов машины керамического покрытия. Оно очень устойчиво не только к прямым солнечным лучам, но и к легким механическим повреждениям. Кроме того, такое покрытие надежно защитит автомобиль от негативного воздействия УФ-лучей. После покрытия кузова "керамикой", его поверхность становится глянцевой и блестящей, как новая.

Стоит отметить, что ЛФП кузова выгорает гораздо быстрее, если оно загрязнено. Поэтому систематическое мытье авто поможет снизить риск быстрого выгорания.

Методом №1 все же принято считать оклейку машины виниловой пленкой, которая бывает двух видов:

Каландрированная. Она достаточно дешева, имеет множество фактур и цветов. Служит она идеально обычно до года, после чего ее нужно заменять на новую.

Она достаточно дешева, имеет множество фактур и цветов. Служит она идеально обычно до года, после чего ее нужно заменять на новую. Литое. Такая пленка существенно повышает устойчивость ЛКП к выгоранию, однако она дороже. Срок действия – от 2 до 5 лет. Литую пленку наносят с помощью горячего фена.

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