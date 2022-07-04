Як зберегти вигляд авто влітку: прості поради від вигорання кузова

Якщо машина часто перебуватиме на відкритому сонці, то з часом кузов вигорить і зруйнується

Сонце має потужну руйнівну властивість. Особливо згубним воно стає для автомобілів улітку, адже ультрафіолет та інфрачервоні промені роз'їдають лакофарбове покриття вашого чотириколісного коня. Якщо авто зазвичай знаходиться на відкритому сонці, то скоро кузов почне вигорати та руйнуватися. Ця неприємність загрожує абсолютно всім транспортним засобам, незважаючи на якість фарби і лаку, котрі для них використовувалися. "Телеграф" вирішив дати кілька порад тим, хто хоче заздалегідь попередити проблему вигорання кузова та подовжити його життя.

Підвищення стійкості ЛФП кузова до ультрафіолету — прості способи

Як пише портал autostudio23, для того, аби захистити лакофарбове покриття вашого автомобіля від вигоряння на сонці, можна використати рідку гуму. Це така собі мастика, котра виготовлена на основі полімерно-бітумної водної емульсії.

Наносити її легко — це можна зробити за допомоги розпилення установкою із високим тиском. Після нанесення на поверхні кузова утворюється безшовний гумовий шар. Він легко бореться із захистом ЛФП від термічних і хімічних впливів.

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Досить ефективним, проте дороговартісним способом порятунку від вигорання є нанесення на кузов машини керамічного покриття. Воно дуже стійке не лише до прямих сонячних променів, а до легких механічних пошкоджень. Окрім того, таке покриття надійно захистить авто від негативної дії УФ-променів. Після покриття кузова "керамікою", його поверхня стає глянсовою та блискучою, ніби нова.

Варто відзначити, що ЛФП кузова вигорає значно швидше, якщо воно забруднене. Тож систематичне миття авто допоможе зменшити ризик швидкого вигорання.

Методом №1 все ж прийнято вважати обклеювання машини вініловою плівкою, котра буває двох видів:

Каландрована. Вона досить дешева, має величезну кількість фактур та кольорів. Служить вона ідеально зазвичай до року після чого її потрібно замінювати на нову.

Вона досить дешева, має величезну кількість фактур та кольорів. Служить вона ідеально зазвичай до року після чого її потрібно замінювати на нову. Лита. Така плівка суттєво підвищує стійкість ЛФП кузова до вигоряння, проте вона дорожча. Термін дії — від 2 до 5 років. Литу плівку наносять за допомогою гарячого фену.

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