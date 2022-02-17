Як перевірити пробіг б/в автомобіля: п’ять простих порад

Потрібно бути уважним, щоб не потрапити "нечистим на руку" продавцям

Українці нерідко воліють купити старий, а не новий автомобіль. Це економічно вигідніше, але таїть під собою деякі підводні камені. Серед них — і ймовірність "скрученого" пробігу машини.

На порталі "Авто-Ріа" дали кілька порад автомобілістам, як можна перевірити реальні показники, пише "Телеграф".

Відразу зазначимо, що більшість сумлінних продавців вказують пробіг авто безпосередньо в оголошенні про продаж. Під час особистого огляду без додаткової техніки точно встановити правдивість цифр не вдасться. При цьому є кілька візуальних підказок, які можуть підтвердити "скручування".

Вид салону

Більше уваги приділяйте педалям, ручкам кузова та панелі приладів. Саме їх найчастіше торкаються в автомобілі, тому їх зовнішнє зношування може підказати, наскільки "свіжа" пропонована вам машина. Якщо ж при перевірці ці деталі не вселяють вам довіри, то і реальний пробіг може бути значно більшим.

Тип одометра

Одометром називається пристрій, котрий і фіксує кількість "км", які подолала "залізна конячка". Якщо подібний лічильник має тросики або є електронним, його показники можна штучно змінити. Однак якщо екран одометра є рідкокристалічним, спроба його "хакнути" є практично неможливою та дуже витратною. Авто з другим типом лічильників відстані є більш підходящими для покупки, якщо побоюєтеся "скручування" пробігу.

Розташування цифр

Уважно вдивіться в одометр під час огляду автомобіля. Часто, якщо показання "скручували", кілька цифр можуть бути розташовані криво відносно одна одної.

Залучення техніки

Така можливість є не у всіх покупців, але якщо вона виникне — обов’язково використовуйте. Під час огляду на ремонтному стенді можна зрозуміти, чи втручалися у показання одометра.

Стан ременя ГРМ

Водії знають, що ремінь газорозподільного механізму слід міняти після кожної сотні тисяч кілометрів пробігу. Якщо така деталь під капотом виявиться абсолютно новою, а цифри одометра підозріло малі, можливо, вас намагаються обдурити. До речі, фахівці попереджають, що і пробіг близько 100 000 км разом із "убитим" ременем" теж є ознакою лукавства — таке авто могло "накатати" відстань мінімум вдвічі більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на які особливості транспортного засобу потрібно звернути увагу покупцям, які обирають вживаний автомобіль.