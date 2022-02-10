Що важливо перевірити водію перед покупкою вживаного авто

Додаткова діагностика на СТО зайвою не буде

Українці часто збувають і купують автомобілі, які вже були у вжитку. Іноді у подібних угодах беруть участь "нечисті" на руку люди, які намагаються збути неякісну техніку.

Телеграф, посилаючись на ресурс AUTO.RIA, підкаже, на які моменти варто звернути увагу при покупці машини.

Перевірка VIN-коду

Ця абревіатура знайома водіям, адже за її допомогою можна ідентифікувати автомобіль за документами. У цьому 17-значному коді містяться окремі дані про сам транспортний засіб, його виробника і дату випуску. Цей код є постійним для автомобіля на весь час його "життя".

Зазвичай ці дані продавці легко надають покупцям, котрі ним цікавляться. Однак є й ті випадки, коли це не відбувається, а їх пропонують відправити "в особисті повідомлення". Щоб вам не надіслали дані іншої машини, краще перевірити інформацію ще раз під час особистого огляду авто. Так ви убезпечите себе від покупки, яка потім може принести проблеми.

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Ні — "бронюванню" авто чи оплаті бензину

Часто буває так, що покупець та продавець знаходяться у різних містах. Зрозуміло, деякі "ділки" намагаються нажитися навіть на цьому, просячи завдаток на оплату горючих матеріалів. Також часом покупцеві пропонують придбати "броню" на машину, якщо купити сам ТЗ зараз можливості немає.

Візьміть за правило — будь-які фінансові операції краще проводити особисто, причому після огляду машини і перевірки її стану.

Краще перевірити все

Не завжди ми оглядаємо авто, що зацікавило нас, відразу ж після спілкування з продавцем. Тому не зайвим буде ознайомитися, чи не змінився пробіг машини, чи не з’явилися якісь пошкодження, які раніше були відсутні на знімках, тощо.

Якщо є можливість, замовте додаткову перевірку автомобіля на СТО, щоб переконатися, що товар, який ви купуєте, дійсно коштує вкладення коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які машини можуть бути надіслані правоохоронцями на позаплановий технічний огляд. До їхнього числа входить той транспорт, котрий був перереєстрований на нового власника.

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