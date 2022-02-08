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Топ-8 авто для їзди по місту в бюджеті до 5000$

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автомобіль в Україні можна купити не за всі гроші
Автомобіль в Україні можна купити не за всі гроші

Вказані моделі авто ідеально підходять для великих міст, де часто бракує місць на парковках.

Вибір автомобіля майже завжди тривалий та відповідальний процес, однак інколи серйозна покупка супроводжується ще й обмеженим бюджетом. Якщо так сталося, то це не проблема, адже ринок дозволяє придбати "залізного чотириколісного коня" за суму до 5000$.

Таких варіантів "Телеграф" обрав одразу вісім з добірки сайту auto.ria. Додамо, що ці моделі машин ідеально підходять для їзди у місті, де часто бракує паркувальних місць.

Загалом, найпопулярнішими легковими автомобілями в Україні за ціною від 4 до 5 тисяч доларів і випущених у проміжку між 2001 та 2008 роками є наступні моделі:

Skoda Fabia — середня ціна 4800$

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Chevrolet Aveo — середня ціна 4500$

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Dacia Logan — середня ціна 4500$

Dacia Logan
Dacia Logan

Ford Fiesta — середня ціна 4600$

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Renault Clio — середня ціна 4700$

Renault Clio
Renault Clio

Peugeot 206 - середня ціна 4000$

Peugeot 206
Peugeot 206

Opel Corsa - середня ціна 4400$

Opel Corsa
Opel Corsa

KIA Rio — середня ціна 4800$

KIA Rio
KIA Rio

Якщо ви все-таки вирішили придбати вживаний автомобіль, то розглядайте пропозиції виключно з перевіреним VIN-кодом, а з огляду на вік легковиків — зверніться ще й до фахівців, які зроблять транспортному засобу повну технічну перевірку.

Нагадаємо, що з вересня 2022 року перевірка технічних характеристик машин стане повсюдною. Техогляд відрізнятиметься не лише фото та відео фіксацією, аналогічними огляду машин агросектору, але й видачею талону в електронній формі та обмеженим часом на перевірку машин та мотоциклів.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Ціни
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