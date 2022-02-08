Топ-8 авто для їзди по місту в бюджеті до 5000$

Вказані моделі авто ідеально підходять для великих міст, де часто бракує місць на парковках.

Вибір автомобіля майже завжди тривалий та відповідальний процес, однак інколи серйозна покупка супроводжується ще й обмеженим бюджетом. Якщо так сталося, то це не проблема, адже ринок дозволяє придбати "залізного чотириколісного коня" за суму до 5000$.

Таких варіантів "Телеграф" обрав одразу вісім з добірки сайту auto.ria. Додамо, що ці моделі машин ідеально підходять для їзди у місті, де часто бракує паркувальних місць.

Загалом, найпопулярнішими легковими автомобілями в Україні за ціною від 4 до 5 тисяч доларів і випущених у проміжку між 2001 та 2008 роками є наступні моделі:

Skoda Fabia — середня ціна 4800$

Skoda Fabia

Chevrolet Aveo — середня ціна 4500$

Chevrolet Aveo

Dacia Logan — середня ціна 4500$

Dacia Logan

Ford Fiesta — середня ціна 4600$

Ford Fiesta

Renault Clio — середня ціна 4700$

Renault Clio

Peugeot 206 - середня ціна 4000$

Peugeot 206

Opel Corsa - середня ціна 4400$

Opel Corsa

KIA Rio — середня ціна 4800$

KIA Rio

Якщо ви все-таки вирішили придбати вживаний автомобіль, то розглядайте пропозиції виключно з перевіреним VIN-кодом, а з огляду на вік легковиків — зверніться ще й до фахівців, які зроблять транспортному засобу повну технічну перевірку.

Нагадаємо, що з вересня 2022 року перевірка технічних характеристик машин стане повсюдною. Техогляд відрізнятиметься не лише фото та відео фіксацією, аналогічними огляду машин агросектору, але й видачею талону в електронній формі та обмеженим часом на перевірку машин та мотоциклів.